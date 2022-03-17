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17.03.2022  13:44   Евгений Клочко

В Харькове под обстрелами оккупантов коммунальщики исправно вывозят мусор

КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» стабильно работает, несмотря на военные действия.

Вывоз мусора в Харькове в условиях военных действий
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета. Там отметили, что каждый день из Харькова вывозится 7 тыс. куб. м твердых бытовых отходов.
 
Стоит напомнить, что ежедневно чистоту в городе обеспечивают около 1 тыс. коммунальных работников.
 
 
Ранее сообщалось, что КП "Харьковские тепловые сети", несмотря на бесконечные обстрелы, продолжает работать над возвращением тепла в дома горожан.
 
Бригады "ХТС" во всех районах Харькова устраняют дефекты на внутридомовых сетях, меняют поврежденные обстрелами трубопроводы, а также блокируют батареи, которые больше не способны обогревать, но могут нанести ущерб соседям.
 
Тэги:  агрессия россии, жкх, харьков, вывоз мусора
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