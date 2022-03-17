    
Главная Новости Харькова Общество Где в Харькове получить гуманитарную помощь 17 марта: адреса
17.03.2022  13:37   Евгений Клочко

Где в Харькове получить гуманитарную помощь 17 марта: адреса

Харьковский областной гуманитарный штаб за прошедшие сутки развез 12 вагонов и семь фур гуманитарной помощи - продукты питания, питьевую воду, средства гигиены и теплую одежду.


city.kharkov.ua
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова. Он отметил, что из госрезерва в Харьков поступило более 700 тонн мясной и молочной продукции, а из Львова - два вагона с высококачественным снаряжением и другими вещами для военнослужащих.
 
По-прежнему собранное передают в отделения сетей «Укрпочта» и «Новая Почта», а также территориальным громадам области. В частности, сегодня по  гуманитарному коридору груз будет отправлен в Волчанск.
 
Сегодня, 17 марта, гуманитарную помощь в Харькове можно получить в 11-ти отделениях сети «Укрпочта» и 17-ти отделениях сети «Новая Почта».
 
Адреса пунктов выдачи гуманитарной помощи в «Укрпочте»:
  • ул. Беркоса, 26;
  • пр. Победы, 59;
  • ул. Академика Проскуры, 9-б;
  • ул. Академиков Ахиезеров, 16/50;
  • пр. Славы, 5; ул. Китаенко, 4;
  • ул. Шевченко, 224;
  • ул. Валентиновская, 31;
  • ул. Героев Труда, 6;
  • пр. Юбилейный, 49-а;
  • ул. Амосова, 5.
 
Адреса пунктов выдачи гуманитарной помощи в «Новой Почте»:
  • пр. Людвига Свободы, 35;
  • ул. Ахсарова, 21;
  • ул. Пушкинская, 96;
  • ул. Шевченко, 24-а;
  • пер. Пискуновский, 4;
  • пр. Гагарина, 54-а, 176, 199;
  • Жихор, ул. Кутаисская, 20;
  • пр. Льва Ландау, 46;
  • проезд Стадионный, 13;
  • ул. Амосова, 11-а;
  • пр. Архитектора Алешина, 5;
  • пр. Индустриальный, 24/31;
  • ул. Луи Пастера, 318;
  • пр. Героев Сталинграда, 169/24;
  • ул. Ньютона, 98.
  • Песочин, ул. Шевченко, 2/82.
 
 
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 