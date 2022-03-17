17.03.2022 13:37 Евгений Клочко

Где в Харькове получить гуманитарную помощь 17 марта: адреса

Харьковский областной гуманитарный штаб за прошедшие сутки развез 12 вагонов и семь фур гуманитарной помощи - продукты питания, питьевую воду, средства гигиены и теплую одежду.



city.kharkov.ua

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова. Он отметил, что из госрезерва в Харьков поступило более 700 тонн мясной и молочной продукции, а из Львова - два вагона с высококачественным снаряжением и другими вещами для военнослужащих.

По-прежнему собранное передают в отделения сетей «Укрпочта» и «Новая Почта», а также территориальным громадам области. В частности, сегодня по гуманитарному коридору груз будет отправлен в Волчанск.

Сегодня, 17 марта, гуманитарную помощь в Харькове можно получить в 11-ти отделениях сети «Укрпочта» и 17-ти отделениях сети «Новая Почта».

Адреса пунктов выдачи гуманитарной помощи в «Укрпочте»:

ул. Беркоса, 26;

пр. Победы, 59;

ул. Академика Проскуры, 9-б;

ул. Академиков Ахиезеров, 16/50;

пр. Славы, 5; ул. Китаенко, 4;

ул. Шевченко, 224;

ул. Валентиновская, 31;

ул. Героев Труда, 6;

пр. Юбилейный, 49-а;

ул. Амосова, 5.

Адреса пунктов выдачи гуманитарной помощи в «Новой Почте»:

пр. Людвига Свободы, 35;

ул. Ахсарова, 21;

ул. Пушкинская, 96;

ул. Шевченко, 24-а;

пер. Пискуновский, 4;

пр. Гагарина, 54-а, 176, 199;

Жихор, ул. Кутаисская, 20;

пр. Льва Ландау, 46;

проезд Стадионный, 13;

ул. Амосова, 11-а;

пр. Архитектора Алешина, 5;

пр. Индустриальный, 24/31;

ул. Луи Пастера, 318;

пр. Героев Сталинграда, 169/24;

ул. Ньютона, 98.

Песочин, ул. Шевченко, 2/82.