17.03.2022 13:37 Евгений Клочко
Где в Харькове получить гуманитарную помощь 17 марта: адреса
Харьковский областной гуманитарный штаб за прошедшие сутки развез 12 вагонов и семь фур гуманитарной помощи - продукты питания, питьевую воду, средства гигиены и теплую одежду.
city.kharkov.ua
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова. Он отметил, что из госрезерва в Харьков поступило более 700 тонн мясной и молочной продукции, а из Львова - два вагона с высококачественным снаряжением и другими вещами для военнослужащих.
По-прежнему собранное передают в отделения сетей «Укрпочта» и «Новая Почта», а также территориальным громадам области. В частности, сегодня по гуманитарному коридору груз будет отправлен в Волчанск.
Сегодня, 17 марта, гуманитарную помощь в Харькове можно получить в 11-ти отделениях сети «Укрпочта» и 17-ти отделениях сети «Новая Почта».
Адреса пунктов выдачи гуманитарной помощи в «Укрпочте»:
-
ул. Беркоса, 26;
-
пр. Победы, 59;
-
ул. Академика Проскуры, 9-б;
-
ул. Академиков Ахиезеров, 16/50;
-
пр. Славы, 5; ул. Китаенко, 4;
-
ул. Шевченко, 224;
-
ул. Валентиновская, 31;
-
ул. Героев Труда, 6;
-
пр. Юбилейный, 49-а;
-
ул. Амосова, 5.
Адреса пунктов выдачи гуманитарной помощи в «Новой Почте»:
-
пр. Людвига Свободы, 35;
-
ул. Ахсарова, 21;
-
ул. Пушкинская, 96;
-
ул. Шевченко, 24-а;
-
пер. Пискуновский, 4;
-
пр. Гагарина, 54-а, 176, 199;
-
Жихор, ул. Кутаисская, 20;
-
пр. Льва Ландау, 46;
-
проезд Стадионный, 13;
-
ул. Амосова, 11-а;
-
пр. Архитектора Алешина, 5;
-
пр. Индустриальный, 24/31;
-
ул. Луи Пастера, 318;
-
пр. Героев Сталинграда, 169/24;
-
ул. Ньютона, 98.
-
Песочин, ул. Шевченко, 2/82.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0