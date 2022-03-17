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17.03.2022  13:11   

Как зарегистрировать брак в Харькове во время войны

Харьковчане могут зарегистрировать брак, как и в мирное время, просто подав заявление в отдел Государственной регистрации актов гражданского состояния.


city.kharkov.ua
Как сообщает РЕДПОСТ, со ссылкой на Центр предоставления админуслуг Харькова, брак можно зарегистрировать сразу в день подачи заявления.
 
Отмечается, что военнослужащие, полицейские и работники здравоохранения зарегистрировать брак могут без личного присутствия одного из тех, кто вступает в брак. Для этого нужно заполнить заявление, указав сведения о себе и любимом человеке: ФИО, дату рождения и гражданство. Также стоит отметить, планируете ли менять фамилию.
 
В дальнейшем акт о браке может составить работник ГРАЦС, а также командир военного формирования или руководитель здравоохранения, в котором находятся или работают те, кто вступает в брак. 
 
 
В Центре административных услуг ХАрькова отметили, что в Украине с начала войны уже поженились около 11 тысяч пар.
 
Ранее сообщалось, что в Украине ппрощено пересечение границы людям с инвалидностью
 

 

Тэги:  агрессия россии, регистрация брака, харьков
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