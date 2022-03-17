17.03.2022 13:11

Как зарегистрировать брак в Харькове во время войны

Харьковчане могут зарегистрировать брак, как и в мирное время, просто подав заявление в отдел Государственной регистрации актов гражданского состояния.



city.kharkov.ua

Как сообщает РЕДПОСТ , со ссылкой на Центр предоставления админуслуг Харькова, брак можно зарегистрировать сразу в день подачи заявления.

Отмечается, что военнослужащие, полицейские и работники здравоохранения зарегистрировать брак могут без личного присутствия одного из тех, кто вступает в брак. Для этого нужно заполнить заявление, указав сведения о себе и любимом человеке: ФИО, дату рождения и гражданство. Также стоит отметить, планируете ли менять фамилию.

В дальнейшем акт о браке может составить работник ГРАЦС, а также командир военного формирования или руководитель здравоохранения, в котором находятся или работают те, кто вступает в брак.

В Центре административных услуг ХАрькова отметили, что в Украине с начала войны уже поженились около 11 тысяч пар.