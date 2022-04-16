16.04.2022 16:30 Виталий Хиневич

Регистрация брака в Украине в военное время: что изменилось

В Украине упростили процедуру регистрации брака в условиях военного времени.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

Сообщается, что зарегистрировать брак в любом органе государственной регистрации актов гражданского состояния на территории, где не ведутся боевые действия. При этом в определенных условиях браки могут регистрировать не только работники органов РАГС. К примеру, это могут быть и полицейские, и военные.

В частности, это актуально для женщин и мужчин, несущих службу. Для них сделали возможность жениться дистанционно. Для этого им нужно обратиться к своему командиру и подать соответствующее заявление.

Кроме этого стоит отметить, что в Центре предоставления административных услуг города Харькова в условиях военного времени зарегистрировать брак можно сразу в день подачи заявления.

С начала введения военного положения в Украине заключили брак около 22 тысяч пар, что больше обычного.