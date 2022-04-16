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16.04.2022  16:30   Виталий Хиневич

Регистрация брака в Украине в военное время: что изменилось

В Украине упростили процедуру регистрации брака в условиях военного времени.

Регистрация брака
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Министерство юстиции Украины.
 
Сообщается, что зарегистрировать брак в любом органе государственной регистрации актов гражданского состояния на территории, где не ведутся боевые действия. При этом в определенных условиях браки могут регистрировать не только работники органов РАГС. К примеру, это могут быть и полицейские, и военные.
 
В частности, это актуально для женщин и мужчин, несущих службу. Для них сделали возможность жениться дистанционно. Для этого им нужно обратиться к своему командиру и подать соответствующее заявление. 
 
Кроме этого стоит отметить, что в Центре предоставления административных услуг города Харькова в условиях военного времени зарегистрировать брак можно сразу в день подачи заявления.
 
С начала введения военного положения в Украине заключили брак около 22 тысяч пар, что больше обычного.
 
Источник:   Министерство юстиции Украины
 Тэги:  регистрация брака
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