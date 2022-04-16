Масштабные пожары: с огнем боролись десятки харьковских спасателей

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на ГУ ГСЧС, самый большой пожар возник в складском здании Харьковского района области. Площадь пожара составила около 2500 кв. Ликвидировали пожар 4 отделения ГСЧС.

В частном секторе Шевченковского района Харькова загорелись сразу три частных жилых дома, а также дворовые застройки и гаражи. Общая площадь пожара составила около 1500 кв. Пожар удалось быстро ликвидировать. Для ликвидации пожара было задействовано 8 единиц техники и 40 человек личного состава ГСЧС.

Кроме того, около 16:00 был нанесен вражеский обстрел по жилому массиву Индустриального района Харькова. Возникло сразу 8 пожаров, как в жилом секторе, так и в торговых объектах. Для ликвидации этих пожаров было задействовано 10 единиц техники и 40 человек личного состава ГСЧС.