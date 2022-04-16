16.04.2022 15:59 Дмитрий Колоней
Масштабные пожары: с огнем боролись десятки харьковских спасателей
Из-за обстрелов огонь вспыхнул почти во всех районах Харькова.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на ГУ ГСЧС, самый большой пожар возник в складском здании Харьковского района области. Площадь пожара составила около 2500 кв. Ликвидировали пожар 4 отделения ГСЧС.
В частном секторе Шевченковского района Харькова загорелись сразу три частных жилых дома, а также дворовые застройки и гаражи. Общая площадь пожара составила около 1500 кв. Пожар удалось быстро ликвидировать. Для ликвидации пожара было задействовано 8 единиц техники и 40 человек личного состава ГСЧС.
Кроме того, около 16:00 был нанесен вражеский обстрел по жилому массиву Индустриального района Харькова. Возникло сразу 8 пожаров, как в жилом секторе, так и в торговых объектах. Для ликвидации этих пожаров было задействовано 10 единиц техники и 40 человек личного состава ГСЧС.
Всего за сутки спасатели совершили 37 оперативных выездов, из которых:
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на ликвидацию пожаров – 34, в т.ч. пожаров вызванных обстрелами – 27,
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пожаров в экосистемах, вызванных неосторожным обращением с огнем и поджогом – 5,
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пожаров в частном секторе и на объектах, которые произошли по другим причинам, не связанным обстрелами – 2;
Также спасатели выезжали на разборку завалов и 2 — в помощь населению и ликвидацию последствий ДТП.
Пожары произошли в:
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Слободском (2),
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Шевченковском (3),
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Основянском (1),
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Немышлянском (1),
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Московском (3),
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Киевском (2)
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Индустриальном (10) районах города Харькова,
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Изюмском (1)
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Харьковском (4) районах области.
Пиротехнические подразделения ГСЧС в течение суток было 72 вызова для разминирования боеприпасов и других взрывоопасных предметов.
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