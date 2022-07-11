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11.07.2022  16:21   Дмитрий Колоней

Снаряд оккупантов попал в машину: харьковские спасатели тушили пожары, вызванные обстрелом (фото)

Войска захватчиков нанесли очередной удар по мирным жителям.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на ГУ ГСЧС, 11 июля 2022 года около 10:20 вражеские войска нанесли очередной удар ихз РСЗО по Салтовскому и Киевскому районам Харькова. В результате многочисленных взрывов кассетных боеприпасов произошло 5 пожаров по разным адресам, много разрушений частных и многоквартирных домов, других объектов.
 
 
Спасатели совершили 11 выездов на ликвидацию последствий вражеских атак. По предварительным данным погибли 4 человека, по меньшей мере 31 человек получил ранения, среди них 2 детей 4-х и 16-ти лет.
 
В одном из случаев боеприпас попал в автомобиль, двигавшийся по проезжей части в Киевском районе. Авто разорвало в клочья, начался пожар. В ней погибли 2 человека. Спасатели потушили огонь в считанные минуты.
 
 
В Салтовском районе горели 2 гаража на площади 200 кв. Ранен 1 человек. Пожарные потушили онгонь за 1,5 часа в 12:03. Также в частном секторе занялась крыша частного дома. К моменту прибытия спасателей площадь пожара составляла 50 кв.м. Соседние дома получили повреждения.
 
Тэги:  агрессия россии, пожары, харьков
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