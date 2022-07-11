11.07.2022 16:35 Виталий Хиневич

Харьковчане приняли участие во Всемирных играх-2022

Харьковские спортсмены в составе сборной Украины приняли участи во Всемирных играх-2022.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ХОВА.

Сообщается, что в Соединенных Штатах Америки прошли Всемирные игры по подводному спорту (плавание в ластах).

В составе сборной команды Украины выступали два спортсмена из Харьковской области Виктор Репин и Дмитрий Гапоненко. По результатам выступления Виктор Репин занял 5 место в плавании в ластах на 100 м, а Дмитрий Гапоненко в эстафете 4х50 м также занял 5 место.

Стоит отметить, что Украина лидирует по количеству медалей на Всемирных играх-2022, которые проходят с 7 по 17 июля. По результатам у сборной Украины уже есть 22 награды, среди которых – 8 золотых, 6 серебряных и 8 бронзовых медалей.