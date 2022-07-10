10.07.2022 15:50 Виталий Хиневич

Украинец завоевал титул самого сильного человека Европы

Соревнования проходили в Великобритании.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Обозреватель».

Сообщается, что украинский 26-летний спортгмен Алексей Новиков одержал титул сильнейшего человека Европы. Соревнования "Игры гигантов" состоялись в британском Лидсе.

26-летний украинец набрал 52 балла, что позволило ему занять итоговое первое место, опередив на 4 очка шотландца Люка Столтмена.

Третье место на соревновании занял житель Грузии Константин Джанашиа. Еще один представитель нашей страны Павел Кордияка финишировал четвертым.

"Цю перемогу я присвячую Україні. Ми переможемо. Ми найсильніші, запамятайте це. Ми будемо найквітучішою країною на планеті. Ми будем жити дуже гарно. Я вам це обіцяю. Я багато подорожую і знаю, что Україна - це дійсно найкраща країна. Не хочу ніде жити, крім України. Слава Україні!", – заявил Алексей Новиков.