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10.07.2022  15:50   Виталий Хиневич

Украинец завоевал титул самого сильного человека Европы

Соревнования проходили в Великобритании.

Алексей Новиков
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Обозреватель».
 
Сообщается, что украинский 26-летний спортгмен Алексей Новиков одержал титул сильнейшего человека Европы. Соревнования "Игры гигантов" состоялись в британском Лидсе.
 
26-летний украинец набрал 52 балла, что позволило ему занять итоговое первое место, опередив на 4 очка шотландца Люка Столтмена.
 
Третье место на соревновании занял житель Грузии Константин Джанашиа. Еще один представитель нашей страны Павел Кордияка финишировал четвертым.
 
"Цю перемогу я присвячую Україні. Ми переможемо. Ми найсильніші, запамятайте це. Ми будемо найквітучішою країною на планеті. Ми будем жити дуже гарно. Я вам це обіцяю. Я багато подорожую і знаю, что Україна - це дійсно найкраща країна. Не хочу ніде жити, крім України. Слава Україні!", – заявил Алексей Новиков.
 
 
Источник:   Обозреватель
 Тэги:  спорт, алексей новиков
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