10.07.2022 16:15 Виталий Хиневич

Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Украине

Ожидаются порывы ветра.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Сообщается, что 11 июля в восточных и северо-восточных областях Украины ожидаются умеренные, местами значительные дожди, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории небольшие кратковременные дожди, местами грозы.

Температура в западных областях ночью 7-12°С, днем 16-21°С (на высокогорье Карпат в течение суток 5-10°С); в северных и центральных областях ночью 12-17°С, днем 20-25°С; на юге и востоке страны ночью 15-20°С, днем 24-29°С.

В Харькове ожидается дождь с грозой, порывы ветра до 15-24 м/с. Температура воздуха днем прогреется до +22°С.