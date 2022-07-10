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10.07.2022  16:15   Виталий Хиневич

Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Украине

Ожидаются порывы ветра.

Погода в Украине
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
 
Сообщается, что 11 июля в восточных и северо-восточных областях Украины ожидаются умеренные, местами значительные дожди, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории небольшие кратковременные дожди, местами грозы.
 
Температура в западных областях ночью 7-12°С, днем 16-21°С (на высокогорье Карпат в течение суток 5-10°С); в северных и центральных областях ночью 12-17°С, днем 20-25°С; на юге и востоке страны ночью 15-20°С, днем 24-29°С.
 
В Харькове ожидается дождь с грозой, порывы ветра до 15-24 м/с. Температура воздуха днем прогреется до +22°С.
 
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Источник:   Украинский гидрометеорологический центр
 Тэги:  погода
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