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17.04.2022  19:13   Дмитрий Колоней

Обстрел Харькова вызвал масштабный пожар

В Харькове за сутки спасатели потушили более 20 пожаров.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на ГУ ГСЧС, подразделения спасателей в течение суток совершили 11 выездов на тушение пожаров, вызванных вражескими обстрелами. Крупнейший из них возник на территории предприятия в Индустриальном районе Харькова.
 
Здесь горели деревянные поддоны и пластиковая тара на площади около 6000 квадратных метров. Ликвидировали пожар 12 отделений ГСЧС. Пожарным удалось спасти значительную часть продукции предприятия, а также предотвратить распространение пламени на рядом расположенные объекты.
 
Пламя пожара в административно-офисном здании в Основянском районе Харькова охватило около 1500 кв.м.. Огнем были объяты здание и 9 автомобилей. По предварительным данным, погибли 2 и пострадали еще 18 человек. На месте пожара работали 10 единиц пожарно-спасательной техники и около 50 человек личного состава ГСЧС.
 
Также спасатели тушили пожары частных домов, гаражей, автомобилей, СТО, автотранспортного предприятия.
 
Пожары произошли в:
  • Основянском (1),
  • Московском (2)
  • Индустриальном (5) районах Харькова,
  • Изюмском (1)
  • Харьковском (2) районах области.
Всего за сутки спасатели совершили 31 оперативный выезд:
  • на ликвидацию пожаров – 21, в т.ч. пожаров, вызванных обстрелами - 11,
  • пожары в экосистемах, вызванных неосторожным обращением с огнем и поджогом - 3,
  • пожаров в частном секторе и на объектах, которые произошли по другим причинам, не связанным обстрелами - 7; На разборку завалов 7 раз 
  • на помощь населению 3 раза.
Обезврежены около 50 боеприпасов и других взрывоопасных предметов.
 
Тэги:  агрессия россии, пожары, харьков
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