17.04.2022 19:13 Дмитрий Колоней

Обстрел Харькова вызвал масштабный пожар

В Харькове за сутки спасатели потушили более 20 пожаров.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на ГУ ГСЧС, подразделения спасателей в течение суток совершили 11 выездов на тушение пожаров, вызванных вражескими обстрелами. Крупнейший из них возник на территории предприятия в Индустриальном районе Харькова.

Здесь горели деревянные поддоны и пластиковая тара на площади около 6000 квадратных метров. Ликвидировали пожар 12 отделений ГСЧС. Пожарным удалось спасти значительную часть продукции предприятия, а также предотвратить распространение пламени на рядом расположенные объекты.

Пламя пожара в административно-офисном здании в Основянском районе Харькова охватило около 1500 кв.м.. Огнем были объяты здание и 9 автомобилей. По предварительным данным, погибли 2 и пострадали еще 18 человек. На месте пожара работали 10 единиц пожарно-спасательной техники и около 50 человек личного состава ГСЧС.

Также спасатели тушили пожары частных домов, гаражей, автомобилей, СТО, автотранспортного предприятия.

Пожары произошли в:

Основянском (1),

Московском (2)

Индустриальном (5) районах Харькова,

Изюмском (1)

Харьковском (2) районах области.

Всего за сутки спасатели совершили 31 оперативный выезд:

на ликвидацию пожаров – 21, в т.ч. пожаров, вызванных обстрелами - 11,

пожары в экосистемах, вызванных неосторожным обращением с огнем и поджогом - 3,

пожаров в частном секторе и на объектах, которые произошли по другим причинам, не связанным обстрелами - 7; На разборку завалов 7 раз

на помощь населению 3 раза.

Обезврежены около 50 боеприпасов и других взрывоопасных предметов.