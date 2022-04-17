17.04.2022 19:59 Дмитрий Колоней

Умышленные убийства: за сутки на Харьковщине задержаны 15 подозреваемых

С начала вторжения российских войск в Харьковской области полиция задержала 157 злоумышленников.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Полицию, стражами порядка за сутки задержаны 12 российских военнослужащих, 2 пособника агрессора и 2 участника ДРГ, 15 подозреваемых в умышленном убийстве, 4 подозреваемых в причинении тяжких телесных повреждений, 1 подозреваемый в насилии, 1 – за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, а также 120 подозреваемых в имущественных преступлениях и преступлениях, связанных с незаконным обращением с оружием.

Во фронтовом Харькове активизировались предатели и мародеры, мошенники и воры.

Полиция оперативно реагирует на все уведомления о преступлениях. Если вы стали свидетелем или жертвой преступления, немедленно звоните по телефону 102.

Также сообщить о преступлении можно с помощью чат-бота в мессенджере телеграмм @Kharkiv102_bot «Служба 102 полиции.