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17.04.2022  19:59   Дмитрий Колоней

Умышленные убийства: за сутки на Харьковщине задержаны 15 подозреваемых

С начала вторжения российских войск в Харьковской области полиция задержала 157 злоумышленников.

 
Как сообщает РЕДПОСТ,  ссылаясь на Полицию, стражами порядка за сутки задержаны 12 российских военнослужащих, 2 пособника агрессора и 2 участника ДРГ, 15 подозреваемых в умышленном убийстве, 4 подозреваемых в причинении тяжких телесных повреждений, 1 подозреваемый в насилии, 1 – за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, а также 120 подозреваемых в имущественных преступлениях и преступлениях, связанных с незаконным обращением с оружием.
 
Во фронтовом Харькове активизировались предатели и мародеры, мошенники и воры.
Полиция оперативно реагирует на все уведомления о преступлениях. Если вы стали свидетелем или жертвой преступления, немедленно звоните по телефону 102.
 
Также сообщить о преступлении можно с помощью чат-бота в мессенджере телеграмм @Kharkiv102_bot «Служба 102 полиции.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что на Харьковщине в лесополосе нашли тело мужчины.
 

 

Тэги:  убийства, преступления, харьков
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