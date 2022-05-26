26.05.2022 14:56 Дмитрий Колоней

Захватчики на Харьковщине расправляются с мирными жителями в убежищах (видео)

На Харьковщине оккупанты насилуют, уродуют людей, бросают гранаты в подвалы домов, в которых прячутся жители.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на СБУ российские каратели с помощью гранат «зачищают» подвальные помещения, где укрывается от обстрелов гражданское население. Об этом свидетельствует новый телефонный разговор, перехваченный спецслужбами.

"Мы зачищаем подвалы, знаешь как? Не спрашиваем, кто там, а гранаты бросаем, пох*й вообще. У нас отряд называется отряд самоубийц, отряд головорезов», – кичится перед женой российский захватчик, находившийся на Харьковщине.

Он успокаивает ее, что это, мол, обычная практика. И вместе с тем пересказывает, как захватчики из другого подразделения глумились и изнасиловали женщину.

А среди его «достижений» – пытка: «Я здесь творю, вообще. Еашу всех, мне похй вообще: гражданских, не гражданских. Я могу просто взять нож, уши отрезать». Уверяет, что будет делать это и в России. Хотя с его стороны строить какие-либо дальновидные планы – неоправданный оптимизм. А ведь украинские защитники хорошо выполняют свою работу.