16.04.2022 16:48 Дмитрий Колоней

Продолжается выплата субсидий домохозяйствам Харьковщины

В Харьковской области средства выплачены 210 тысячам хозяйств.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на ХОГА, по информации директора Департамента социальной защиты населения ХОВА Юрия Шпараги, из 22 управлений соцзащиты области работают 8: в Богодуховском и Красноградском районах, в Лозовском районе и городе Лозовая, в Чугуевском районе и городе Чугуев, в Люботине и Первомайском.

“Жилищная субсидия назначена 210 тысячам домохозяйств и на 15 апреля выплачена за март 2022 года. Из них 59 тысячам домохозяйств указанных 8 районов и городов субсидия выплачена по обычному порядку (на счета в банках и через почту). Домохозяйствам других районов и городов жилищная субсидия выплачена по механизму централизованного начисления, определенному постановлением Кабинета Министров Украины на период действия военного положения». – отметил Юрий Шпарага.

Специальный механизм предусматривает поступление средств на счета людей в банковских учреждениях. А получатели, ранее получавшие выплаты через "Укрпочту", могут получить свои средства, обратившись в течение 60 календарных дней в любое отделение "Ощадбанка" на территории Украины через международную платежную систему "MY TRANSFER".

Также в отделения "Ощадбанка" рекомендуют обратиться тем, кто не получил средства на личный банковский счет в марте за февраль.

В случае вопросов звоните в "Ощадбанк" по номеру горячей линии: 0800-210-800.

Средства на личный банковский счет могут быть не засчитаны при обнаружении несоответствий в персональных данных, серии и номере паспорта или если не обновлены реквизиты счета по стандарту IBAN.

"В любом случае, даже если получатель не обратится за переводом в течение двух месяцев, то все причитающиеся суммы будут ему выплачены в последующих периодах", - отметил Юрий Шпарага.