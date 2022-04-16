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16.04.2022  16:48   Дмитрий Колоней

Продолжается выплата субсидий домохозяйствам Харьковщины

В Харьковской области средства выплачены 210 тысячам хозяйств.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на ХОГА, по информации директора Департамента социальной защиты населения ХОВА Юрия Шпараги, из 22 управлений соцзащиты области работают 8: в Богодуховском и Красноградском районах, в Лозовском районе и городе Лозовая, в Чугуевском районе и городе Чугуев, в Люботине и Первомайском.
 
“Жилищная субсидия назначена 210 тысячам домохозяйств и на 15 апреля выплачена за март 2022 года. Из них 59 тысячам домохозяйств указанных 8 районов и городов субсидия выплачена по обычному порядку (на счета в банках и через почту). Домохозяйствам других районов и городов жилищная субсидия выплачена по механизму централизованного начисления, определенному постановлением Кабинета Министров Украины на период действия военного положения». – отметил Юрий Шпарага.
 
Специальный механизм предусматривает поступление средств на счета людей в банковских учреждениях. А получатели, ранее получавшие выплаты через "Укрпочту", могут получить свои средства, обратившись в течение 60 календарных дней в любое отделение "Ощадбанка" на территории Украины через международную платежную систему "MY TRANSFER".
 
Также в отделения "Ощадбанка" рекомендуют обратиться тем, кто не получил средства на личный банковский счет в марте за февраль.
 
В случае вопросов звоните в "Ощадбанк" по номеру горячей линии: 0800-210-800.
 
Средства на личный банковский счет могут быть не засчитаны при обнаружении несоответствий в персональных данных, серии и номере паспорта или если не обновлены реквизиты счета по стандарту IBAN.
 
"В любом случае, даже если получатель не обратится за переводом в течение двух месяцев, то все причитающиеся суммы будут ему выплачены в последующих периодах", - отметил Юрий Шпарага.
 
Тэги:  субсидия, выплата, харьков
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