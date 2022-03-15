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15.03.2022  15:51   Дмитрий Колоней

Агрессия России: харьковские тепловики работают в круглосуточном режиме (фото)

КП "Харьковские тепловые сети", несмотря на бесконечные обстрелы, продолжает работать над возвращением тепла в дома горожан.


ХТС
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на службу 1562, бригады "ХТС" во всех районах Харькова устраняют дефекты на внутридомовых сетях, меняют поврежденные обстрелами трубопроводы, а также блокируют батареи, которые больше не способны обогревать, но могут нанести ущерб соседям.
 
Кроме того, специалисты ремонтируют, проверяют и запускают в работу котельные, способные давать тепло харьковчанам. На предприятии подчеркнули, что эти работы производятся круглосуточно.
 
Агрессия России: харьковские тепловики работают в круглосуточном режиме
Агрессия России: харьковские тепловики работают в круглосуточном режиме
 
Агрессия России: харьковские тепловики работают в круглосуточном режиме
 
 
Тэги:  агрессия россии, тепло, харьков, коммунальщики
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