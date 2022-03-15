15.03.2022 16:29 Дмитрий Колоней

Агрессия России: под Харьковом во время обстрела погиб 16-летний подросток (фото)

В Харькове и пригороде пострадали многоэтажки, рынки, парки, больница и детский сад.

Как сообщает РЕДПОСТ ссылаясь на Нацполицию, прошедшей ночью окупанты нескько раз обстреливали Харьков и пригород. Агрессоры попали в три многоэтажки, два частных дома, рынки, парки, больницу и детский сад.

Во время обстрелов в Чугуеве погиб 16-летний парень. Общее количество пострадавших устанавливается.

Сотрудники следственно-оперативных групп выезжают на все факты бомбардировок. На местах событий тщательно собираются вещдоки для дальнейшего документирования преступлений оккупантов.