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15.03.2022  16:29   Дмитрий Колоней

Агрессия России: под Харьковом во время обстрела погиб 16-летний подросток (фото)

В Харькове и пригороде пострадали многоэтажки, рынки, парки, больница и детский сад.

Агрессия России: под Харьковом во время обстрела погиб 16-летний подросток (фото)
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Нацполицию, прошедшей ночью окупанты нескько раз обстреливали Харьков и пригород. Агрессоры попали в три многоэтажки, два частных дома, рынки, парки, больницу и детский сад.
 
Во время обстрелов в Чугуеве погиб 16-летний парень. Общее количество пострадавших устанавливается.
Сотрудники следственно-оперативных групп выезжают на все факты бомбардировок. На местах событий тщательно собираются вещдоки для дальнейшего документирования преступлений оккупантов.
 
Агрессия России: под Харьковом во время обстрела погиб 16-летний подросток (фото)
 
Напомним, ранее мы писали о том, что российские оккупанты напали на отделение экстренной медпомощи на Харьковщине.
 
Тэги:  агрессия россии, погиб подросток, харьков, смерть, чугуев
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