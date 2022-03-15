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15.03.2022  16:59   Дмитрий Колоней

Харьков, несмотря на бомбардировки, продолжает убираться дворниками

Об сообщили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства Харькова.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылясь на горсовет, в Харькове продолжают трудиться дворники, несмотря на военные действия. Около тысячи работников коммунальных служб ежедневно приводят Харьков в порядок в условиях военного времени.  
 
В Департаменте ЖКХ благодарят всех, кто предан работе и родному городу. 
 
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  уборка города, коммунальщики, харьков, благоустройство
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