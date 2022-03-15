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15.03.2022  17:19   Дмитрий Колоней

Агрессия России: разрабатывается план восстановления Харькова после войны

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в интервью интернет-изданию «LIGA.net».


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, Харьковский городской голова в интервью отметил, что в Харькове нет районов, которые бы не пострадали от обстрелов вражеской армии. В городе разрушено более 600 многоэтажных жилых домов, 48 школ, а также детские сады, медучреждения, котельные, административные здания. После победы харьковчанам предстоит отстраивать родной город, поэтому уже сейчас команда архитекторов разрабатывает соответствующий план. 
 
«Продумываем создание фонда возрождения Харькова. Приглашаем международных архитекторов, чтобы быстро разработать новую концепцию для города. Все ведь нужно будет заново отстраивать. Мы уже более чем полуторамиллионный город, важно все сделать быстро. Чтобы был продуманный даунтаун, центр города. Чтобы жилые здания были совершенно другими в плане энергосберегающих технологий. Но при этом мы должны еще сохранить колорит Харькова», - отметил городской голова.
 

 

Источник:   Городской совет
 Тэги:  агрессия россии, игорь терехов, харьков, план восстановления
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