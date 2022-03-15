15.03.2022 17:51 Дмитрий Колоней

Харьков стирают с лица земли - Игорь Терехов

Харьков за последние сутки обстреляли 65 раз.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , об этом сообщил в интервью изданию «LIGA.net» мэр Харькова Игорь Терехов.

«Две ракеты выпустили по центру Харькова, из «Смерчей» накрыли районы парка Горького и Сумского рынка.С первого дня войны преимущественно русскоязычный полуторамиллионный Харьков, как и Мариуполь, стирают с лица земли. Больше двух недель люди живут в убежищах», - отметил городской голова.

По его словам, армия РФ обстреливает город с воздуха, из гранатометов, «Градами», из минометных установок, разрушая целые микрорайоны, но украинская армия героически сражается и полностью отбивает вражеские атаки.

Харьковский городской голова подчеркнул, что вражеская армия уничтожает инфраструктуру города - полностью разрушено 48 школ, бомбардировкам подверглись детские сады, медицинские учреждения, административные здания.

«Вчера палили даже в перинатальный центр. Хорошо, что мы это предвидели и переместили всех рожениц», - подчеркнул Игорь Терехов.

Городской голова отметил, что должно смениться несколько поколений украинцев, прежде чем отношение к РФ изменится.

«Реально - это геноцид против украинского народа. И Харьков с первого дня нещадно бомбят. Нещадно», - заявил мэр.