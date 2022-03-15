    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Харьков стирают с лица земли - Игорь Терехов
15.03.2022  17:51   Дмитрий Колоней

Харьков стирают с лица земли - Игорь Терехов

Харьков за последние сутки обстреляли 65 раз.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, об этом сообщил в интервью изданию «LIGA.net» мэр Харькова Игорь Терехов.
 
«Две ракеты выпустили по центру Харькова, из «Смерчей» накрыли районы парка Горького и Сумского рынка.С первого дня войны преимущественно русскоязычный полуторамиллионный Харьков, как и Мариуполь, стирают с лица земли. Больше двух недель люди живут в убежищах», - отметил городской голова. 
 
По его словам, армия РФ обстреливает город с воздуха, из гранатометов, «Градами», из минометных установок, разрушая целые микрорайоны, но украинская армия героически сражается и полностью отбивает вражеские атаки.
 
 
Харьковский городской голова  подчеркнул, что вражеская армия уничтожает инфраструктуру города - полностью разрушено 48 школ, бомбардировкам подверглись детские сады, медицинские учреждения, административные здания. 
 
«Вчера палили даже в перинатальный центр. Хорошо, что мы это предвидели и переместили всех рожениц», - подчеркнул Игорь Терехов.
 
Городской голова отметил, что должно смениться несколько поколений украинцев, прежде чем отношение к РФ изменится. 
 
«Реально - это геноцид против украинского народа. И Харьков с первого дня нещадно бомбят. Нещадно», - заявил мэр.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове разрушено около 600 домов, а  жители более чем 500 домов  остались без тепла.
 
Источник:   LIGA.net
 Тэги:  агрессия россии, игорь терехов, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
15.03 Армия Что делать российским оккупантам, чтобы остаться в живых: инструкция 15.03 Дороги и транспорт Из Харькова запланировано еще 2 эвакуационных рейса 16 марта - "Укрзалізниця" 15.03 Общество В Харькове работают все коммунальные службы, ряд аптек и магазинов
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 