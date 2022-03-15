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15.03.2022  18:19   Дмитрий Колоней

Харьковские полицейские спасли из-под обстрела десятки тяжелобольных пациентов (фото)

Харьковские стражи порядка вывезли беспомощных людей из зоны обстрела оккупантов.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на ГУ Нацполиции, сотрудники харьковского полка полиции особого назначения под обстрелами оккупантов спасли окло 70 тяжелобольных пациентов больницы, вывезя и сопроводив их на спецтранспорте.
 
 
70 пациентов больницы - детей и пожилых людей - перевезли в железнодорожный вокзал для дальнейшей эвакуации в профильную больницу в городе Львов. Для больных граждан выделили отдельный вагон в поезде.
 
 
Тэги:  арессия россии, эвакуация, харьков, спасены пациенты
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