15.03.2022 18:58 Дмитрий Колоней

В Харькове работают все коммунальные службы, ряд аптек и магазинов

Об этом сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на LIGA.net, руководитель города Игорь Терехов, в интервью интернет-изданию отметил, что, многие коммерческие банки и предприятия, а также IT-компании эвакуировались и работают удаленно. Однако на свой страх и риск в городе открылись некоторые сети аптек, киосков и магазинов. Также вместе с коммунальщиками работают строители, которые помогают закрывать пленкой выбитые окна.

«Президент сказал: там, где это возможно, – надо работать. Это правда необходимо, чтобы люди видели, что в городе есть жизнь. Харьков, несмотря на такие тотальные разрушения и такую войну, должен жить», - подчеркнул Игорь Терехов.