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15.03.2022  19:44   Дмитрий Колоней

Пытался обокрасть киоск: в Харькове на горячем пойман вор

С начала вторжения российских войск в Харьковской области полиция задержала 39 злоумышленников.

 
Как сообщает РЕДПОСТ,  стражи порядка поймали 27-летнего мужчину, проникшего в торговый киоск в Московском районе Харькова и пытавшегося украсть товар. 
Следователями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
 
За время вторжения оккупантов задержаны 12 российских военнослужащих, 2 участника ДРГ, 4 подозреваемых в умышленном убийстве, а также 19 подозреваемых в воровстве и подозреваемых в незаконным обращении с оружием.
 
Напомним, ранее мы писали о пойманных на горячем автоворах, пытавшихся угнать машину.
 
Тэги:  воровство, кража, харьков, мародер
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