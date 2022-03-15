15.03.2022 19:44 Дмитрий Колоней

Пытался обокрасть киоск: в Харькове на горячем пойман вор

С начала вторжения российских войск в Харьковской области полиция задержала 39 злоумышленников.

Как сообщает РЕДПОСТ , стражи порядка поймали 27-летнего мужчину, проникшего в торговый киоск в Московском районе Харькова и пытавшегося украсть товар.

Следователями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

За время вторжения оккупантов задержаны 12 российских военнослужащих, 2 участника ДРГ, 4 подозреваемых в умышленном убийстве, а также 19 подозреваемых в воровстве и подозреваемых в незаконным обращении с оружием.