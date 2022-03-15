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15.03.2022  20:31   

Из Харькова запланировано еще 2 эвакуационных рейса 16 марта - "Укрзалізниця"

АО «Укрзалізниця» назначило 2 дополнительных эвакуационных рейса на 15 марта, со станции «Харьков-Пассажирский».


Фото из открытых источников
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на компанию-перевозчика. На 16 марта известно следующее расписание движения дополнительных маршрутов:
 
Харьков:
  • 9:40 - №229/230 Харків - Ужгород;
  • 13:00 - №239/240 Харків - Львів.
 
Дополнительные рейсы также отправятся из:
 
Днепр:
  • 10:30 - №907/908 Днепр – Хелм;
  • 12:30 - №903/904 Днепр – Самбор;
  • 14:00 – Интерсити+ Днепр – Львов;
  • 20:00 - №234/233 Днепр - Чоп.
 
Краматорск:
  • 13:00 - №271/272 Краматорск – Ковель;
  • 16:00 - №269/270 Краматорск – Львов.
 
Кривой Рог:
  • 11:00 - №219/220 Кривой Рог – Чоп.
 
Дополнительные рейсы также отправятся из Одессы в Ужгород в 22:32 и из Бердичева в Хелм в 22:00.
 
Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте https://uz-vezemo.com.
 
Тэги:  агрессия россии, эвакуация, харьков
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