15.03.2022 20:50

Что делать российским оккупантам, чтобы остаться в живых: инструкция

Как перейти на сторону Украины военнослужащим и гражданам Российской Федерации и Республики Беларусь?

Украина призывает военнослужащих РФ и РБ не выполнять преступные приказы и не участвовать в террористических действиях против народа Украины

Инструкция для военнослужащих РФ и РБ, в случае если вас принуждают к выполнению незаконных приказов.

Как перейти на сторону Украины?

Уведомить Государственную Пограничную Службу Украины или Службу Безопасности Украины о своём намерении перейти на стороны Украины. Через Telegram @defenseua_com

Сообщить ориентировочное время и место перехода, количество военнослужащих намеренных к переходу, наличие вооружения, сообщить свою достоверную контактную информацию

Находясь в приграничных с Украиной территориях, военнослужащие РФ и РБ могут самостоятельно перейти границу в одиночестве или небольшими организованными группами в районе ближайшего пограничного пункта, имея с собой документы, удостоверяющие личность и принадлежность к к Вооружённым силам Российской Федерации или Республики Беларусь (силовых структур РФ и РБ)

После перехода границы военнослужащие РФ и РБ могут уведомить о своих намерениях перейти на сторону Украины и сообщить представителям власти или местным жителям на территории Украины

Перед входом в населенный пункт и контактом с гражданским мирным населением оставьте оружие за пределами населенного пункта, чтобы в дальнейшем указать его местонахождение представителям власти Украины

В случае контакта с представителями Вооруженных Сил Украины, Силами Территориальной Обороны Украины, Национальной Полиции Украины или Службы Безопасности Украины:

Отбросить в сторону оружие. Встать прямо. Поднять вверх руки или белый флаг. Громко кричать «СДАЮСЬ!» и кодовое слово «ЗУБР!» или «АИСТ!». Сообщить, что вы являетесь гражданином Российской Федерации или Республики Беларусь.

При общении, необходимо медленно, без резких движений или рывков, выполнять все указания украинских военных!

Гарантии для перешедших на сторону Украины военнослужащих РФ и РБ:

Украина выполняет условия Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 года

Амнистия тем, кто добровольно сложил оружие и сдал военную технику

Телефонный звонок родным и близким для уведомления их о своем состоянии

Возможность просить политическое убежище в Украине

Каждый перешедший на сторону Украины обязан сообщить украинским военным ФИО, звание, дату рождения и личный номер или, за неимением такового, другую равноценную информацию. Информацию о позициях, вооружении и количестве войск. Наличие удостоверяющей личность информации обязательна.

Также военнослужащие РФ и РБ могут присоединяться к добровольческим войскам и сражаться за Украину, вступить в борьбу за мир и демократию в Европе

Украина готова рассматривать заявки о намерении вступить в Интернациональный легион территориальной обороны Украины!