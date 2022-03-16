16.03.2022 10:00 Евгений Клочко

Российские окупанты убили более 100 мирных жителей на Харьковщине с начала войны

Спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС Украины за сутки, с 15 по 16 марта, выполнили 32 выезда для ликвидации пожаров и разборки завалов разрушенных в ходе вражеских обстрелов зданий.



Российские окупанты убили более 100 мирных жителей на Харьковщине с начала войны



Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области по состоянию на 7:30 16 марта.

Чрезвычайники отметили, что за минувшие сутки на карте Харькова добавилась еще одна горячая точка в Немышлянском районе. Там в результате артиллерийского удара по жилому кварталу произошло разрушение нескольких квартир в двух многоэтажках, а также их возгорание. Спасатели потушили пожар на общей площади около 200 кв.м, эвакуировали людей, а также извлекли из-под завала тело погибшего. Кроме того, ночью, около 3:00, вражеские снаряды попали в одну из харьковских школ. Разрушена трехэтажная часть здания на площади 800 кв.м, один человек пострадал. Кроме Немышлянского района, аварийно-спасательные работы также продолжаются в Киевском, Шевченковском и Новобаварском районах.

Также сообщается, что за прошедшие сутки подразделения ГСЧС из-под завалов спасли четырех человек и нашли тела двух погибших. Всего с начала войны на месте разрушенных зданий в Харькове удалось спасти 189 человеческих жизней. В то же время, по подтвержденным данным, захватчики ранили более 500 мирных жителей, тела 88 из них спасателям пришлось доставать из-под завалов.

«Бок о бок с харьковчанами работают собратья из Полтавщины и Днепропетровщины, волонтеры и коммунальщики. Все вместе приближают день нашей победы, делают жизнь жителей Харькова более безопасной и комфортной. Мы выстоим. Верим, что еще раз отвоюем свое право! Все будет Украина!» - отметили в управлении.

Напомним, спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС Украины за сутки, с 13 по 14 марта, выполнили 42 выезда для ликвидации пожаров и разбора завалов разрушенных зданий.