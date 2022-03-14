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14.03.2022  20:37   Дмитрий Колоней

Пытались угнать машину: в Харькове на горячем пойманы автоворы (фото)

Во время патрулирования харьковские кинологи задержали автоворов.

Криминал Харьков: Пойманы на горячем автоворы, пытавшие угнать машину на проспекте Гагарина
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Нацполицию, специалисты кинологической службы вместе со своими верными четырехлапыми друзьями во время патрулирования заметили двоих мужчин, которые подозрительно вели себя у автомобиля. Патруль оперативно отреагировал и задержал злоумышленников.
 
Выяснилось, что мужчины пытались угнать машину. Но им это не удалось благодаря решительным и профессиональным действиям полицейских-кинологов.
 
 
Тэги:  воровство, угон, харьков, кража
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