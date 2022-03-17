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17.03.2022  14:41   Дмитрий Колоней

В Харькове отремонтированы водопроводные сети в пяти районах

Бригады «Харьковводоканала» ремонтируют сети и обеспечивают харьковчан водой.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, аварийно-ремонтные бригады комплекса «Харьковводоснабжение» встановили поврежденные участки трубопроводов в Киевском, Холодногорском и Шевченковском районах, и харьковчане получили воду в полном объеме. В Основянском и Московском районах рабочие восстановили смотровые колодцы.
 
На предприятии отметили, что сегодня  начат ремонт четырех аварийных участков водоводов в Новобаварском и Киевском районах и двух участков трубопроводов в Слободском и Холодногорском районах.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что авария на трубопроводе привела к пониженному давлению воды в трех районах Харькова.
 
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Источник:   Городской совет
 Тэги:  вода. ремонт сетей, харьков, коммунальщики
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