17.03.2022 15:19 Дмитрий Колоней

В Харькове пойманы угонщики на элитном внедорожнике и легковушке (фото)

Подозрительный вид ехавших машин привлек внимание патрульных Харькова.

Как сообщает РЕДПОСТ , ​​ссылаясь на Патрульную полицию, внимание полицйских привлек автомобиль Land Rover, у которого было разбито заднее боковое стекло. Сразу за ним двигался автомобиль Toyota. Стражи порядка остановили машины для проверки.

Выяснилось, что у водителя внедорожника не было регистрационных документов на авто. Объяснить, кому принадлежит автомобиль, мужчина не смог.

Также во время поверхностной проверки транспортных средств патрульные обнаружили свидетельства о регистрации на другие автомобили, средства для взлома замков, а также, вероятно, огнестрельное оружие.

На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу. В дальнейшем обстоятельства будут устанавливаться следователями.

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