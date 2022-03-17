17.03.2022 15:58 Дмитрий Колоней

Коммунальщики ежедневно чистят десятки сетей в Харькове

Бригады «Харьковводоканала» ежедневно выполняют профилактическую чистку сетей.

Как сообщает РЕДПОСТ , по информации заместителя директора по производству комплекса «Харьковводоотведение» КП «Харьковводоканал» Игоря Вороненко, несмотря на военное положение и постоянные обстрелы, на предприятии выполняют все заявки по прочистке наружных систем водоотведения.

Под постоянным контролем находятся убежища, укрытия в метрополитене, больницы и другие социальные объекты. Ежедневно работают девять бригад в каждом районе города.

Бригады реагируют на все заявки, чтобы не допустить закупорку стоков, попадания их в подвалы и места долгого пребывания людей, ликвидируются закупорки на канализационных сетях.

Также ремонтники перекачивают стоки на участках, где не завершили перекладку наружных сетей водоотведения.

«Следим, чтобы не нарушалось функционирование перекачивающих насосов, проверяем их работу. Война закончится, наступит мирная жизнь, и мы с удвоенной силой будем восстанавливать в городе сети», - подчеркнул заместитель директора по производству.

В свою очередь начальник управления по техническому обслуживанию внутридомовых систем КП «Харьковводоканал» Валерий Харлан сообщил, что рабочие управления сегодня восстанавливают аварийные системы в 177 квартирах и на 12 стояках. Без водоснабжения после обстрела находится один дом, где выполняют необходимые работы.