17.03.2022 16:26 Дмитрий Колоней

Агрессия России: в Харькове отправляют гуманитарную помощь в Волчанск

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на ХОГА, по информации Олега Синегубова, за сутки распространили 12 вагонов и 7 фур. Традиционно: продукты питания, в частности, детское, питьевая вода, средства гигиены, одежда.

“Поступили 2 вагона из Львова с высококачественным снаряжением и другим для наших военных. Спасибо, львовяне! Из государственного резерва для города и области было предоставлено более 700 тонн мясной и молочной продукции”, - сказал Олег Синегубов.

Собранное доставляют в пункты выдачи «Новой почты» и «Укрпочты».

"Сегодня гуманитарным коридором направляем грузы в Волчанск, планово передаем помощь громадам области. Спасибо всем, кто ежедневно помогает Харьковщине, вместе - мы сила”, - отметил председатель Харьковской ОВА.