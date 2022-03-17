    
Главная Новости Харькова Общество Агрессия России: в Харькове отправляют гуманитарную помощь в Волчанск
17.03.2022  16:26   Дмитрий Колоней

Агрессия России: в Харькове отправляют гуманитарную помощь в Волчанск

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Агрессия России: в Харькове отправляют гуманитарную помощь в Волчанск
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на ХОГА, по информации Олега Синегубова, за сутки распространили 12 вагонов и 7 фур. Традиционно: продукты питания, в частности, детское, питьевая вода, средства гигиены, одежда.
 
“Поступили 2 вагона из Львова с высококачественным снаряжением и другим для наших военных. Спасибо, львовяне! Из государственного резерва для города и области было предоставлено более 700 тонн мясной и молочной продукции”, - сказал Олег Синегубов.
 
Агрессия России: в Харькове отправляют гуманитарную помощь в Волчанск
 
Собранное доставляют в пункты выдачи «Новой почты» и «Укрпочты».
 
"Сегодня гуманитарным коридором направляем грузы в Волчанск, планово передаем помощь громадам области. Спасибо всем, кто ежедневно помогает Харьковщине, вместе - мы сила”, - отметил председатель Харьковской ОВА.
 
Источник:   ХОГА
 Тэги:  агрессия россии, гуманитарная помощь, харьков, волчанск
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
17.03 Дороги и транспорт Из Харькова на Западную Украину запланировано еще 3 эвакуационных рейса 18 марта - "Укрзалізниця" 17.03 Криминал и происшествия На Харьковщине оккупанты похитили главу Великобурлукской общины Виктора Терещенко (видео) 17.03 Медицина Выехать из Харькова или остаться. Советы психотерапевта
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 