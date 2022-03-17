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17.03.2022  16:35   Валерия Кононова

Харьков 17 марта. Горит самый большой рынок города после обстрела российских оккупантов

Российски оккупанты воюют с рынками и жилыми домами Харькова.

 

Тэги:  агрессия россии, барабашово, харьков, пожар
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