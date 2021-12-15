15.12.2021 17:26 Ирина Круглова

В рамках проекта "Нам не до лампочки" расширили перечень опасных отходов (видео)

Утилизацией медицинских отходов на полигоне ТБО планируют расширить проект "Нам не до лампочки!".



РЕДПОСТ

Об этом корреспонденту РЕДПОСТ рассказала исполнительный директор общественной организации "Добра воля" Ксения Тумановская. По ее словам, в Харькове хотят расширить перечень сбора и утилизации опасных отходов, в том числе к ним добавят электронное и электрическое оборудование, а также медицинские средства.

В организации процесса, отмечает Тумановская, им будут помогать КП "Муниципальная компания обращения с отходами". Принимать эти отходы планируют от людей и медучреждений.

"С самого начала мы и планировали заключать договоры с медучреждениями и работать именно с больницами. Если лечебные учреждения будут заключать договора с нашим предприятием, то, конечно, им это будет более экономически выгодно, поскольку сейчас таких предприятий, которые занимаются утилизацией отходов в Харьковской области, фактически нет.

Поэтому, расположение нашего полигона, с точки зрения логистики, лучше, чем другие подобные объекты", - отметил Юрий Суярко директор КП "Муниципальная компания обращения с отходами".

Медучреждениям планируют выдавать различные виды пакетов, чтобы было видно, какие медицинские отходы в них находятся. А после их будут вывозить на полигон и утилизировать.

Пока же проект "Нам не до лампочки!" организовал сбор и утилизацию батареек, ртутных термометров и люминесцентных ламп. За время работы, а это с апреля месяца, харьковчане сдали более 20 тысяч термометров, свыше 35 тысяч люминесцентных ламп и около 3 тонн батареек.

С подробной информацией о правилах сортировки опасных отходов, местах установки контейнеров, а также с графиком движения "Экобуса" можно ознакомиться по ссылке

Напомним, проект реализован на средства Общественного бюджета города Харькова, общая сумма проекта 1 465 000 грн.

Цель проекта – создать в г. Харьков систему сбора опасных отходов из состава ТБО от населения и ввести работу этой системы на постоянной основе.

Первый контейнер в рамках проекта установлен 26 апреля 2021 года, в настоящее время установлено 8 из 10 контейнеров.

1 июня 2021 начал курсировать «Экобус», маршрут которого охватывает весь город и проложен по адресам, где нет стационарных пунктов приема опасных бытовых отходов.