30.07.2021 10:03

Нам не до лампочки: в Харькове продолжается установка контейнеров для опасных отходов

Специальные контейнеры, куда жители могут утилизировать лампочки, батарейки и прочие опасные отходы стали появляться на улицах города.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу городского совета. На этот раз очередной такой контейнер установлен на Новобаварском проспекте, 77 (рядом с культурно-деловым центром «Бавария»).

Главная задача контейнера - собрать для последующей утилизации опасные отходы, такие как люминесцентные лампы, аккумуляторные батареи, ртутные термометры в родной упаковке.

Также был запущен экобус, которые собирает опасные отходы во всех районах Харькова. О графике движения автобуса мы сообщали ранее.

Стоит отметить, что данный проект реализуется совместно с общественной организацией «Добра воля». На данный момент закуплено десять таких контейнеров, которые будут установлены в разных районах города.

Напомним, инициатива общественной организации «Добрая воля» победила в городском конкурсе проектов на бюджет участия (общественный бюджет). На средства бюджета территориальной громады в прошлом году был приобретен специальный автомобиль - экобус , а в этом - закуплено 20 контейнеров для «опасных» отходов.