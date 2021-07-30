30.07.2021 10:03
Нам не до лампочки: в Харькове продолжается установка контейнеров для опасных отходов
Специальные контейнеры, куда жители могут утилизировать лампочки, батарейки и прочие опасные отходы стали появляться на улицах города.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу городского совета. На этот раз очередной такой контейнер установлен на Новобаварском проспекте, 77 (рядом с культурно-деловым центром «Бавария»).
Главная задача контейнера - собрать для последующей утилизации опасные отходы, такие как люминесцентные лампы, аккумуляторные батареи, ртутные термометры в родной упаковке.
Также был запущен экобус, которые собирает опасные отходы во всех районах Харькова. О графике движения
автобуса мы сообщали ранее.
Стоит отметить, что данный проект реализуется совместно с общественной организацией «Добра воля». На данный момент закуплено десять таких контейнеров, которые будут установлены в разных районах города.
Напомним, инициатива общественной организации «Добрая воля» победила в городском конкурсе проектов на бюджет участия (общественный бюджет). На средства бюджета территориальной громады в прошлом году был приобретен специальный автомобиль - экобус
, а в этом - закуплено 20 контейнеров для «опасных» отходов.
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