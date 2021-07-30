30.07.2021 09:28

"Ломают, не ценят..": - в Харькове работает антивандальная бригада "Харьковзеленстрой"

Бригада СКП "Харьковзеленстрой" ежедневно проводит ремонт и восстановление всего, до чего добрались руки вандалов.



РЕДПОСТ

В харьковском "Зеленстрое" последние несколько лет работает своеобразная антивандальная бригада, которая занимается текущим ремонтом всего паркового оборудования. Об этом сообщает РЕДПОСТ . В бригаде 5 человек, каждый - профессионал своего дела и отвечает за определённое направление: от замены элементов до сварки. И в то же время каждый из них - универсальный коммунальный солдат.

Слесарь Андрей Босенко в бригаде самый старший. С ним все сотрудники на "Вы". Он им словно отец, который всегда поможет и подскажет даже в сложном ремонте.

" Работы хватает, очень много! Работаем с семи часов утра и до того, пока как не закончим со всеми поломками. Ремонтируем всё, что есть в парках и скверах. Больше всего ломают урны, лавочки и детские площадки. Восстанавливаем также заборы по проспектам, которые сбивают городские "Шумахеры". Вы знаете, как они сейчас летают по городу", - возмущается Андрей Босенко.

Вот и сегодня ремонтной бригаде уже пришлось ремонтировать площадку в саду Шевченко. Там же в туалетах они заменили сидения, которые уничтожают чуть ли не ежедневно.

"Смотреть жалко, что люди относятся по-хамски ко всему! Ломают, не ценят, что это всё для них делают. Ну что ж, а мы стараемся, ремонтируем, чтобы люди были довольны", - добавляет Андрей Босенко.

Коммунальщики надеются, что наступит время, когда харьковчане будут дорожить тем, что делается для них, для их комфортной жизни. Поломок будет меньше, а город будет ещё красивее!

Ранее РЕДПОСТ пытался разобраться, кто и зачем ломает зоны отдыха в городе.

Фотогалерея