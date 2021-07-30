Главная Новости Харькова Общество "Ломают, не ценят..": - в Харькове работает антивандальная бригада "Харьковзеленстрой"
30.07.2021  09:28   

"Ломают, не ценят..": - в Харькове работает антивандальная бригада "Харьковзеленстрой"

Бригада СКП "Харьковзеленстрой" ежедневно проводит ремонт и восстановление всего, до чего добрались руки вандалов.


РЕДПОСТ
В харьковском "Зеленстрое" последние несколько лет работает своеобразная антивандальная бригада, которая занимается текущим ремонтом всего паркового оборудования. Об этом сообщает РЕДПОСТ. В бригаде 5 человек, каждый - профессионал своего дела и отвечает за определённое направление: от замены элементов до сварки. И в то же время каждый из них - универсальный коммунальный солдат. 
 
Слесарь Андрей Босенко в бригаде самый старший. С ним все сотрудники на "Вы". Он им словно отец, который всегда поможет и подскажет даже в сложном ремонте.
 
" Работы хватает, очень много! Работаем с семи часов утра и до того, пока как не закончим со всеми поломками. Ремонтируем всё, что есть в парках и скверах. Больше всего ломают урны, лавочки и детские площадки. Восстанавливаем также заборы по проспектам, которые сбивают городские "Шумахеры". Вы знаете, как они сейчас летают по городу", - возмущается Андрей Босенко.
 
Вот и сегодня ремонтной бригаде уже пришлось ремонтировать площадку в саду Шевченко. Там же в туалетах они заменили сидения, которые уничтожают чуть ли не ежедневно. 
 
"Смотреть жалко, что люди относятся по-хамски ко всему! Ломают, не ценят, что это всё для них делают. Ну что ж, а мы стараемся, ремонтируем, чтобы люди были довольны", - добавляет Андрей Босенко.  
 
Коммунальщики надеются, что наступит время, когда харьковчане будут дорожить тем, что делается для них, для их комфортной жизни. Поломок будет меньше, а город будет ещё красивее!
 
Ранее РЕДПОСТ пытался разобраться, кто и зачем ломает зоны отдыха в городе.

Фотогалерея

Тэги:  харьков, вандализм
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
30.07 Дороги и транспорт Под Харьковом задерживаются поезда из-за столкновения на переезде (фото ДТП) 30.07 Дороги и транспорт На Павловом Поле перекрыт проезд по улице 30.07 Общество У мусора тоже есть дом: Харьков - лидер по чистоте среди городов Украины  
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 