30.07.2021 10:47

За здоровый образ жизни: в Харькове все школы оснащаются современными спорткомплесами

В Харькове продолжают строить стадионы в школах и детских садиках. В каждом из них создают до 10 локаций для занятий разными видами спорта.



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Сейчас проходит реконструкция на стадионе в школе №94, в Слободском районе, сообщает корреспондент РЕДПОСТ . Тут будет футбольное поле - оно универсальное. Для хорошего сцепления ноги при беге размер ворсинок покрытия составляет не более 20 мм.

А вот на волейбольном поле засыпали гранотсевом. Помимо безопасности, он не впитывает влагу и остаётся сухим при любой погоде. Есть и тренажёры для разных групп мышц, площадка для воркаута, для настольного тенниса, баскетбольное поле, беговая дорожка и прыжковая яма - зоны на любой вкус и предпочтения.

"Наша задача создать все условия для того, чтобы харьковчане занимались спортом. Городская программа реконструкции стадионов действует в Харькове уже более пяти лет, и стадионы пользуются спросом не только у школьников, но и у жителей близлежащих домов" - подчеркнул начальник управления по вопросам физической культуры и спорта Константин Курашов.

Всего в рамках городской программы в этом году в разных районах Харькова построят 13 школьных стадионов и один в детском саду.

Ранее РЕДПОСТ писал, что в начале июня в школе №132 открыли современный спортивный комплекс . Бывший спортзал зонирован на пять площадок: для занятий футболом, волейболом, баскетболом, воркаутом, гимнастикой и скалолазанием. В этом году реконструкцию спортзала также проведут в гимназии №14.

Справка. С 2012 года в Харькове действует городская комплексная программа развития физической культуры и спорта в г. Харькове. В ее рамках и проводится реконструкция школьных и дошкольных стадионов. Всего за это время было реконструировано 117 школьных и 17 дошкольных спортплощадок.

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