День Святого Николая: история и традиции праздника

19.12.2021 09:31 Лера Кононова

День Святого Николая – это день памяти покровителя детей, студентов, моряков и торговцев. Назначенная дата – день смерти святого, прожившего жизнь покровителя для нуждающихся.

Для католиков этот день – 6 декабря. Ведь по старому стилю именно 6 декабря умер Святой Николай. Однако православные празднуют этот день и почитают память благодетеля 19 декабря.

Традиция класть подарки под подушку пока дети спят пошла из истории одного из поступков Николая. Она гласит, что однажды он узнал о трех дочерях одного бедняка. Они не могли найти себе мужа, ведь никто не хотел жениться на девушке, у которой нет ни гроша за душой. Попросту в те времена одним из важных аспектов брака было приданное. Если бы девушки не нашли себе мужа, им пришлось бы торговать своим телом, чтобы хоть как-то выжить.

Тогда ночами Николай пробирался к ним, чтобы подбросить в дом золото, которое и стало бы приданным для дочерей бедного мужчины.

Поэтому традиционно подарки кладут под подушку детям в ночь с 18 на 19 число. К счастью, в наше время это не связано с столь критической ситуацией, как в истории, а потому в дар приносят не деньги, а маленькие радости. Дети часто получают игрушки, красивые вещи, книги или сладости.

В католицизме также есть вариант получения ребенком прутика. Однако его приносит не сам Николай, а его слуга (в разных странах слуга имеет разные имена). Такой гость приходит к непослушным детям. В православии, да и в целом историях о Святом Николае также есть упоминания о таком себе слуге, «темном» персонаже, наказывающем детей, которые не слушали родителей.

И все же, в 21-ом веке праздник Святого Николая больше похож на дополнительную причину радости для детей перед новогодними праздниками.

В Харькове ко дню Святого Николая в этом году приурочен ряд событий, одним из самых масштабных станет открытие главной ёлки города на площади Свободы в 17:00.