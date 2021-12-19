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19.12.2021  09:31   Лера Кононова

День Святого Николая: история и традиции праздника

День Святого Николая – это день памяти покровителя детей, студентов, моряков и торговцев. Назначенная дата – день смерти святого, прожившего жизнь покровителя для нуждающихся.


День Святого Николая: история и традиции праздника
Сообщает корреспондент РЕДПОСТ.
 
Для католиков этот день – 6 декабря. Ведь по старому стилю именно 6 декабря умер Святой Николай. Однако православные празднуют этот день и почитают память благодетеля 19 декабря. 
 
Традиция класть подарки под подушку пока дети спят пошла из истории одного из поступков Николая. Она гласит, что однажды он узнал о трех дочерях одного бедняка. Они не могли найти себе мужа, ведь никто не хотел жениться на девушке, у которой нет ни гроша за душой. Попросту в те времена одним из важных аспектов брака было приданное. Если бы девушки не нашли себе мужа, им пришлось бы торговать своим телом, чтобы хоть как-то выжить.
 
Тогда ночами Николай пробирался к ним, чтобы подбросить в дом золото, которое и стало бы приданным для дочерей бедного мужчины. 
 
Поэтому традиционно подарки кладут под подушку детям в ночь с 18 на 19 число. К счастью, в наше время это не связано с столь критической ситуацией, как в истории, а потому в дар приносят не деньги, а маленькие радости. Дети часто получают игрушки, красивые вещи, книги или сладости. 
 
В католицизме также есть вариант получения ребенком прутика. Однако его приносит не сам Николай, а его слуга (в разных странах слуга имеет разные имена). Такой гость приходит к непослушным детям. В православии, да и в целом историях о Святом Николае также есть упоминания о таком себе слуге, «темном» персонаже, наказывающем детей, которые не слушали родителей. 
 
И все же, в 21-ом веке праздник Святого Николая больше похож на дополнительную причину радости для детей перед новогодними праздниками. 
 
В Харькове ко дню Святого Николая в этом году приурочен ряд событий, одним из самых масштабных станет открытие главной ёлки города на площади Свободы в 17:00.
 
Напомним, с 24 декабря 2021 года по 7 января 2022 года в музее выдающихся харьковчан имени К.И. Шульженко будет экспонироваться фотовыставка «Путешествия в объективе».
 
 
Тэги:  день святого николая, харьков
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