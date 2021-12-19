19.12.2021 09:10 Виталий Хиневич
В восьми районах Харькова отключат холодную воду 19 декабря. Список адресов
В части домов восьми районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
Шевченковский район:
-
-
ул. 23 Августа, 6 (подъезд №5, спаренный стояк) до 20:00 19 декабря.
Индустриальный район:
-
пр. Александровский, 166 (подъезд №1, стояк) до 20:00 19 декабря.
Киевский район:
-
ул. Строительная, 25, 29;
-
пл. Конституции, 16;
-
ул. Гвардейцев Широнинцев, 114 (подъезд №2, стояк) до 20:00 19 декабря.
Московский район:
-
ул. Артельная (ч/с);
-
ул. Варваровская (ч/с);
-
ул. Ушакова (ч/с);
-
ул. Можайская (ч/с);
-
ул. Ново-Харьковская (ч/с);
-
ул. Ново-Веринская (Лазо) (ч/с);
-
ул. Вятская (ч/с);
-
ул. Юрия Лавриненка (Мориса Тореза) (ч/с);
-
ул. Сергеевская, 3-б, 8, 8-а;
-
ул. Искринская, 17 (корпус №2);
-
ул. Дружбы Народов, 240 (подъезд №4);
-
ул. Руслана Плоходька (Роберта Эйдемана), 10 (подъезд №2, стояк);
-
ул. Гвардейцев Широнинцев, 26-б (подъезд №2);
-
пр. Тракторостроителей, 90 (подъезд №4) до 20:00 19 декабря
-
Гвардейцев Широнинцев, 26-б (подъезд №1, стояк) до 13:00 20 декабря;
-
пр. Тракторостроителей, 77(стояк);
-
ул. Гарибальди, 4 (стояк) до 17:00 20 декабря;
-
ул. Познанская, 7 (стояк);
-
пр. Тракторостроителей, 77 (подъезд №10, стояк);
-
ул. Гвардейцев Широнинцев, 22 (подъезд №3, стояк);
-
ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 40-а (подъезд №2) до 20:00 20 декабря.
Новобаварский район:
-
ул. Власенко, 9 (подъезд №4, спаренный стояк);
-
ул. Юрия Паращука (Минайленко), 11 (подъезд №1, стояк) до 20:00 19 декабря.
Основянский район:
-
ул. Достоевского, 22-в (стояк) до 17:00 20 декабря.
Слободской район:
-
ул. Зерновая, 55-а (стояк) до 17:00 19 декабря;
-
ул. Полевая, 2 (подъезд №1, стояк) до 20:00 20 декабря.
Холодногорский район:
-
ул. Большая Панасовская (Котлова) (ч/с),
-
ул. Большая Панасовская (Котлова), 226, 232, 232 (корпус №1,2), 252, 211-а, 230, 250, 250/2, 250/4, 250/5, 250/6, 224, 228 до 20:00 19 декабря.
Напомним, для проведения ремонтно-восстановительных работ 18 декабря было отключено
холодное водоснабжение в части домов Харькова.
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