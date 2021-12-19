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19.12.2021  09:10   Виталий Хиневич

В восьми районах Харькова отключат холодную воду 19 декабря. Список адресов

В части домов восьми районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

Отключение воды

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Шевченковский район: 

  •  
  • ул. 23 Августа, 6 (подъезд №5, спаренный стояк) до 20:00 19 декабря.
 

Индустриальный район:

  • пр. Александровский, 166 (подъезд №1, стояк) до 20:00 19 декабря.
 

Киевский район:

  • ул. Строительная, 25, 29;
  • пл. Конституции, 16;
  • ул. Гвардейцев Широнинцев, 114 (подъезд №2, стояк) до 20:00 19 декабря.

 

Московский район:

  • ул. Артельная (ч/с);
  • ул. Варваровская (ч/с);
  • ул. Ушакова (ч/с);
  • ул. Можайская (ч/с); 
  • ул. Ново-Харьковская (ч/с);
  • ул. Ново-Веринская (Лазо) (ч/с); 
  • ул. Вятская (ч/с);
  • ул. Юрия Лавриненка (Мориса Тореза) (ч/с);
  • ул. Сергеевская, 3-б, 8, 8-а;
  • ул. Искринская, 17 (корпус №2);
  • ул. Дружбы Народов, 240 (подъезд №4);
  • ул. Руслана Плоходька (Роберта Эйдемана), 10 (подъезд №2, стояк);
  • ул. Гвардейцев Широнинцев, 26-б (подъезд №2); 
  • пр. Тракторостроителей, 90 (подъезд №4) до 20:00 19 декабря
  • Гвардейцев Широнинцев, 26-б (подъезд №1, стояк) до 13:00 20 декабря; 
  • пр. Тракторостроителей, 77(стояк); 
  • ул. Гарибальди, 4 (стояк) до 17:00 20 декабря;
  • ул. Познанская, 7 (стояк);
  • пр. Тракторостроителей, 77 (подъезд №10, стояк);
  • ул. Гвардейцев Широнинцев, 22 (подъезд №3, стояк); 
  • ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 40-а (подъезд №2) до 20:00 20 декабря.
 

Новобаварский район:

  • ул. Власенко, 9 (подъезд №4, спаренный стояк);
  • ул. Юрия Паращука (Минайленко), 11 (подъезд №1, стояк) до 20:00 19 декабря.
 

Основянский район:

  • ул. Достоевского, 22-в (стояк) до 17:00 20 декабря.

 

Слободской район:

  • ул. Зерновая, 55-а (стояк) до 17:00 19 декабря;
  • ул. Полевая, 2 (подъезд №1, стояк) до 20:00 20 декабря.
 

Холодногорский район:

  • ул. Большая Панасовская (Котлова) (ч/с), 
  • ул. Большая Панасовская (Котлова), 226, 232, 232 (корпус №1,2), 252, 211-а, 230, 250, 250/2, 250/4, 250/5, 250/6, 224, 228 до 20:00 19 декабря.
 
Напомним, для проведения ремонтно-восстановительных работ 18 декабря было отключено холодное водоснабжение в части домов  Харькова.
 
Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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