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15.12.2021  08:29   Рита Парфенова

В шести районах Харькова отключат холодную воду 15 декабря. Список адресов

В части домов 6 районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Киевский район:

  • ул. Мироносицкая, 65 (п. №2, стояк) до 20:00 15 декабря,
  • ул. Академика Проскуры, 5-г (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 15 декабря.

Московский район:

  • ул. Героев Труда, 25/71-г (п. №1, стояк) до 17:00 15 декабря,
  • ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 30-б,г до 20:00 15 декабря,
  • пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 67-б до 20:00 15 декабря,
  • ул. Познанская, 8-а,б до 20:00 15 декабря.

Немышлянский район:

  • ул. Олимпийская, 1 (п. №1, стояк) до 20:00 15 декабря.

Новобаварский район:

  • ул. Власенко, 9 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 15 декабря.

Слободской район:

  • пр. Московский, 96-а (п. №2, спаренный стояк) до 17:00 15 декабря,
  • ул. Полевая, 4 (п. №2, стояк) до 17:00 15 декабря.

Шевченковский район:

  • ул. Рымарская, 23, 23-а (п. №1-3) до 20:00 15 декабря,
  • ул. Джанкойская (ч/с) до 20:00 15 декабря,
  • ул. Полярная (ч/с) до 20:00 15 декабря,
  • ул. Клочковская, 261 до 20:00 15 декабря,
  • ул. Пржевальского (ч/с) до 20:00 15 декабря,
  • пр. Победы, 72 (п. №10) до 17:00 15 декабря,
  • пр. Людвига Свободы, 58 (п. №2, стояк) до 20:00 15 декабря.

Напомним, для проведения ремонтно-восстановительных работ 14 декабря было отключено холодное водоснабжение в части домов семи районов Харькова.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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