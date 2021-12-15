15.12.2021 08:00

15 декабря: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня

В Украине сегодня отмечается День работников суда, а в мире – неофициально – День чая.

Профессиональный праздник судейских установлен Указом Президента Украины в 2000 году.

В современную систему судебных органов Украины входят:

- Конституционный Суд Украины, который решает вопросы о соответствии законов и других правовых актов Конституции Украины, дает официальное толкование норм Конституции и законов Украины.

- Суды общей юрисдикции, которые образуются, как правило, по территориальному принципу и рассматривают все гражданские и криминальные дела, а также дела об административных правонарушениях.

- Арбитражные суды, которые рассматривают дела относительно хозяйственных правоотношений.



Кстати, для Харькова сегодня вдвойне судейский праздник. Именно в этот день, 15 декабря 1867 года в Харькове были открыты «судебно-мировые учреждения». Мировые судьи избирались уездным земским собранием. Кроме участковых судей – для уезда и г. Харькова – выбраны были и почетные мировые судьи. Город первоначально делился на четыре судебно-мировых участка. Потом, в 1867 году, их стало пять, а в начале XX века – шесть.



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Ежегодно 15 декабря во всех странах, удерживающих статус ведущих мировых производителей чая, отмечается Международный день чая с целью привлечения внимания правительств и граждан к проблемам продажи чая, взаимосвязи между продажами чая и положением работников чайных производств, небольших производителей и потребителей.



Решение отмечать Международный день чая именно 15 декабря было принято после неоднократного обсуждения во многих международных организациях и профсоюзах в течении Всемирного общественного форума, проходившего в 2004 году в Мумбае, и в 2005 году в Порте Аллегре, Бразилия. Соответственно, Международный день чая в основном отмечают страны, в экономике которых статья о производстве чая занимает одно их главных мест – это Индия, Шри Ланка, Бангладеш, Непал, Китай, Вьетнам, Индонезия, Кения, Малайзия, Уганда, Танзания.

Приметы дня

15 декабря отмечается день пророка Аввакума. В этот день было принято молиться о крепком сне, отгонять от избы ночниц (нечистую силу, пугающую по ночам детей) и читать заговоры против бессонницы.



В этот день не следует веселиться, устраивать праздники и вечеринки. Считается, что те, кто в день Аввакума громко смеется и радуется, тому через какое-то время придется отчаянно плакать.



Категорически запрещено рассказывать о своих планах или делиться секретами, устраивать застолья. Это чревато личными проблемами.



Не стоит состригать ногти и волосы, иначе можно укоротить свой век.



Нельзя старые вещи вешать в один шкаф с новыми. В народе говорят, что ослушавшегося ждут финансовые сложности.

Также в этот день...

В 1654 году метеорологический офис, размещенный в Тоскане, начал записывать ежедневную температуру.



1791 – в США вступил в действие Билль о правах – десять поправок и дополнений к конституции 1787 года, законодательно закрепивших основные гражданские права (свобода совести, слова и печати, собраний и ношения оружия).



1832 – родился Гюстав Эйфель, французский инженер-строитель. Всемирную славу приобрел постройкой башни к выставке 1889 году в Париже.



1852 – родился Антуан Анри Беккерель, французский физик, открывший радиоактивное излучение, лауреат Нобелевской премии.



1922 – родился Алан Фрид, американский ди-джей. В 1952 году ввел в оборот слово «рок-н-ролл».



1939 – в Атланте, США, прошла премьера фильма «Унесенные ветром». Вскоре (всего-то спустя полвека) фильм увидели и в Советском Союзе.



1939 – в США произведена первая партия нейлона.



1949 – родился Дон Джонсон, американский актер («Полиция Майами», «Детектив Нэш Бриджес») и певец.



1950 – в Брюсселе была подписана Конвенция о создании Совета таможенного сотрудничества (с октября 1994 г. – Всемирная таможенная организация).



1964 – В Канаде принят государственный флаг с кленовым листом.



1965 – состоялась первая в истории стыковка двух космических кораблей на орбите: «Джемини-6» и «Джемини-7».



1966 – открыт спутник Сатурна Янус, который раз в четыре года меняется орбитой с другим спутником, Эпитемеем.



1970 – впервые на другую планету (Венеру) совершил посадку космический аппарат – советская межпланетная станция «Венера 7».



1972 – родился Стюарт Таунсенд, ирландский актер («Голова в облаках», «Теория хаоса», «Свидетель на свадьбе»). Кстати, изначально Стюарт был выбран на роль Арагорна в знаменитый «Властелин Колец», однако в ходе съемок режиссер Питер Джексон решил, что он слишком молод для этой роли, и заменил его на Вигго Мортенсена.



1973 – американская психиатрическая ассоциация объявила, что гомосексуализм не является психическим заболеванием.



1979 – родился Адам Броди, американский актер («Мистер и миссис Смит», «Здесь курят», «В стране женщин», «Звонок»).



1998 – установлен рекордный возраст, когда был удален молочный зуб. Американке Мэри Норман удаляют зуб в возрасте 82 года 364 дня.



1999 – в Японии был произведен самый тяжелый в истории слиток золота – весом 200 кг.



2000 – остановлен 3-й энергоблок ЧАЭС. Чернобыльская атомная электростанция полностью выведена из работы.



2006 – первый испытательный полет новейшего истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35 «Лайтнинг» II



2009 – состоялся первый испытательный полет новейшего самолета Boeing 787 Dreamliner.

Именины отмечают:

Алексей, Андрей, Антонина, Афанасий, Борис, Вера, Владимир, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Кузьма, Маргарита, Мария, Матвей, Матрона, Мирра, Николай, Павел, Сергей, Степан, Тамара, Федор.