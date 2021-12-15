15 декабря: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня

В Украине сегодня отмечается День работников суда, а в мире – неофициально – День чая.
Профессиональный праздник судейских установлен Указом Президента Украины в 2000 году.
В современную систему судебных органов Украины входят:
- Конституционный Суд Украины, который решает вопросы о соответствии законов и других правовых актов Конституции Украины, дает официальное толкование норм Конституции и законов Украины.
- Суды общей юрисдикции, которые образуются, как правило, по территориальному принципу и рассматривают все гражданские и криминальные дела, а также дела об административных правонарушениях.
- Арбитражные суды, которые рассматривают дела относительно хозяйственных правоотношений.
Кстати, для Харькова сегодня вдвойне судейский праздник. Именно в этот день, 15 декабря 1867 года в Харькове были открыты «судебно-мировые учреждения». Мировые судьи избирались уездным земским собранием. Кроме участковых судей – для уезда и г. Харькова – выбраны были и почетные мировые судьи. Город первоначально делился на четыре судебно-мировых участка. Потом, в 1867 году, их стало пять, а в начале XX века – шесть.
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Ежегодно 15 декабря во всех странах, удерживающих статус ведущих мировых производителей чая, отмечается Международный день чая с целью привлечения внимания правительств и граждан к проблемам продажи чая, взаимосвязи между продажами чая и положением работников чайных производств, небольших производителей и потребителей.
Решение отмечать Международный день чая именно 15 декабря было принято после неоднократного обсуждения во многих международных организациях и профсоюзах в течении Всемирного общественного форума, проходившего в 2004 году в Мумбае, и в 2005 году в Порте Аллегре, Бразилия. Соответственно, Международный день чая в основном отмечают страны, в экономике которых статья о производстве чая занимает одно их главных мест – это Индия, Шри Ланка, Бангладеш, Непал, Китай, Вьетнам, Индонезия, Кения, Малайзия, Уганда, Танзания.
15 декабря отмечается день пророка Аввакума. В этот день было принято молиться о крепком сне, отгонять от избы ночниц (нечистую силу, пугающую по ночам детей) и читать заговоры против бессонницы.
В этот день не следует веселиться, устраивать праздники и вечеринки. Считается, что те, кто в день Аввакума громко смеется и радуется, тому через какое-то время придется отчаянно плакать.
Категорически запрещено рассказывать о своих планах или делиться секретами, устраивать застолья. Это чревато личными проблемами.
Не стоит состригать ногти и волосы, иначе можно укоротить свой век.
Нельзя старые вещи вешать в один шкаф с новыми. В народе говорят, что ослушавшегося ждут финансовые сложности.
В 1654 году метеорологический офис, размещенный в Тоскане, начал записывать ежедневную температуру.
1791 – в США вступил в действие Билль о правах – десять поправок и дополнений к конституции 1787 года, законодательно закрепивших основные гражданские права (свобода совести, слова и печати, собраний и ношения оружия).
1832 – родился Гюстав Эйфель, французский инженер-строитель. Всемирную славу приобрел постройкой башни к выставке 1889 году в Париже.
1852 – родился Антуан Анри Беккерель, французский физик, открывший радиоактивное излучение, лауреат Нобелевской премии.
1922 – родился Алан Фрид, американский ди-джей. В 1952 году ввел в оборот слово «рок-н-ролл».
1939 – в Атланте, США, прошла премьера фильма «Унесенные ветром». Вскоре (всего-то спустя полвека) фильм увидели и в Советском Союзе.
1939 – в США произведена первая партия нейлона.
1949 – родился Дон Джонсон, американский актер («Полиция Майами», «Детектив Нэш Бриджес») и певец.
1950 – в Брюсселе была подписана Конвенция о создании Совета таможенного сотрудничества (с октября 1994 г. – Всемирная таможенная организация).
1964 – В Канаде принят государственный флаг с кленовым листом.
1965 – состоялась первая в истории стыковка двух космических кораблей на орбите: «Джемини-6» и «Джемини-7».
1966 – открыт спутник Сатурна Янус, который раз в четыре года меняется орбитой с другим спутником, Эпитемеем.
1970 – впервые на другую планету (Венеру) совершил посадку космический аппарат – советская межпланетная станция «Венера 7».
1972 – родился Стюарт Таунсенд, ирландский актер («Голова в облаках», «Теория хаоса», «Свидетель на свадьбе»). Кстати, изначально Стюарт был выбран на роль Арагорна в знаменитый «Властелин Колец», однако в ходе съемок режиссер Питер Джексон решил, что он слишком молод для этой роли, и заменил его на Вигго Мортенсена.
1973 – американская психиатрическая ассоциация объявила, что гомосексуализм не является психическим заболеванием.
1979 – родился Адам Броди, американский актер («Мистер и миссис Смит», «Здесь курят», «В стране женщин», «Звонок»).
1998 – установлен рекордный возраст, когда был удален молочный зуб. Американке Мэри Норман удаляют зуб в возрасте 82 года 364 дня.
1999 – в Японии был произведен самый тяжелый в истории слиток золота – весом 200 кг.
2000 – остановлен 3-й энергоблок ЧАЭС. Чернобыльская атомная электростанция полностью выведена из работы.
2006 – первый испытательный полет новейшего истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35 «Лайтнинг» II
2009 – состоялся первый испытательный полет новейшего самолета Boeing 787 Dreamliner.
Алексей, Андрей, Антонина, Афанасий, Борис, Вера, Владимир, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Кузьма, Маргарита, Мария, Матвей, Матрона, Мирра, Николай, Павел, Сергей, Степан, Тамара, Федор.
Сегодня звезды обещают наполнить день феерией эмоций. Комплименты (особенно искренние) приветствуются как никогда – их действие будет поистине волшебным.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Снег, который будет идти ночью, утром сменится на дождь со снегом. Во второй половине дня он ослабнет и к вечеру закончится.
В Украине сегодня отмечается День работников суда, а в мире – неофициально – День чая.
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