17.12.2021 10:43 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 17 декабря

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 172 случая заражения коронавирусом в Харькове.



Фото из открытых источников

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 294 случая заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 240 633 человек. Выздоровело 222 610 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 11 898 человек.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 185 человек (в том числе 172 жителей города Харькова). 48 человек заболели в Чугуевском районе, 24 – в Купянском, 16 – в Богодуховском, 15 – в Изюмском, 5 – в Красноградском, 1 – в Лозовском.



Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 16 декабря.