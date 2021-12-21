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21.12.2021  10:46   Рита Парфенова

ВОЗ назвала дату окончания пандемии коронавируса

2022 год станет годом прекращения пандемии, которая уже унесла жизни более 5,6 миллиона человек во всем мире.

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Такие прогнозы выдвинула команда ВОЗ, в качестве доказательств указав на разработку вакцин второго и третьего поколения, а также на дальнейшее развитие противомикробных препаратов и других инноваций. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Reuters.

«(Мы) надеемся связать это заболевание с относительно легким заболеванием, которое легко предотвратить и легко лечить», - сказал на брифинге главный эксперт ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.

Тем не менее более приближенные перспективы не столь радужны. Лидеры ВОЗ предупреждает о быстро распространяющемся омикроне. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сказал, что праздничные гуляния во многих местах приведут к «увеличению числа случаев заболевания, перегрузке систем здравоохранения и большему количеству смертей», и призвал людей отложить собрания. «Отмененное мероприятие лучше, чем отмененная жизнь», - заявил он.

Глава ВОЗ отметил, что штамм коронавируса Omicron распространяется быстрее, чем Delta, и заражает вакцинированных или уже переболевших людей.

Ведущая ученая ВОЗ Сумия Сваминатан подчеркнула, что главным инструментом в борьбе с новым штаммом являются дополнительные прививки.

Напомним, Минздрав Украины дал пять советов, которые позволят во время карантина в связи с коронавирусной болезнью сделать новогодние праздники безопасными и радостными.

Источник:   Reuters
 Тэги:  коронавирус, пандемия, воз, омикрон, харьков
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