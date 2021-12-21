21.12.2021 11:00 Виталий Хиневич

Мистическая дата 21.12.2021: как привлечь удачу и не навредить себе

21 декабря будет последней датой в 2021 году, когда можно будет провести различные ритуалы.

Корреспондент РЕДПОСТ связался с астрологом и собрал наиболее актуальную информацию, касаемо сегодняшнего дня.

Астролог Валентина сообщила корреспонденту, что "зеркальная" дата позволяет проанализировать свои действия и поступки за последний уходящий месяц этого года. Если человек на протяжении декабря совершал больше добрых дел, то на Новый год он заложил фундамент, который позволит привлечь успех и удачу в 2022 году. Кроме этого, декабрь 2021 года был хорош для примирений и начала дружеских или даже любовных отношений.

День Зимнего солнцестояния невозможно провести без ритуалов, которые привлекут удачу и успех в следующем году.

Таким образом, 21 декабря необходимо взять чистый лист бумаги и двигаясь по кругу к его центру написать самые заветные желания. В 21:12 нужно прочитать написанные желания вслух, сделать это нужно в течение одной минуты.

Желания и мечты начнут исполняться с 8 января 2022 года, так как до этой даты добрые и злые высшие силы будут бороться между собой за право быть первыми. Однако, как сообщает Валентина, из года в год побеждает добро, так как 7 января родился сын Божий.

Многие люди до наступления Праздника Рождества могут ощущать дискомфорт и быть заложниками различных неприятных ситуаций, так как злые сущности хотят напакостить напоследок.

В это же время 21 декабря не следует сквернословить, относиться друг к другу с пренебрежением. Помимо этого, в этот день нужно провести в гармонии с собой и не давать плохим мыслям властвовать над собой.