14.10.2021 13:34 Евгений Клочко

Какие знаки Зодиака не растеряются в экстремальной ситуации: проверь себя

В момент жесткого кризиса или опасности нам важно проявить быстроту реакции, мужество, изобретательность и спокойствие ума. Давайте разберемся, какие же знаки Зодиака имеют выгодные преимущества в любых экстремальных ситуациях.

Скорпион

Выживание — это тема Скорпиона. В астрологии они управляют соответствующим сектором — тяжелых проблем и преодолений. О состоянии кризиса Скорпион знает не понаслышке. Астрологи утверждают, что на их долю часто выпадает множество нелегких испытаний, начиная от критических внешних обстоятельств, заканчивая внутренней острой борьбой.

Однако Скорпион очень сильный и выносливый. Он не боится опасности, риска и способен «вытащить» из кризиса не только себя, но и других людей.

Овен

Горячность и вспыльчивость Овна иногда может обернуться для него источником больших проблем. Однако при форс-мажорных обстоятельствах, если с вами окажется Овен, будет очень неплохо. Его быстрая реакция будет незаменима в таких ситуациях.

Овен молниеносно и непоколебимо принимает решения. Сложности только придают Овну силы и решимости действовать. По необходимости этот знак Зодиака смело может войти в огонь и воду.

Козерог

Козерог способен сохранять настоящее хладнокровие. Он может быть несгибаемой скалой, которую внешние обстоятельства практически не в силах раздавить.

В чрезвычайных ситуациях Козерога спасает трезвость ума, мудрость и твердость характера. Он не тратит энергию на переживание, а направляет ее на поиск умного, верного и взвешенного решения. Козерог - отличный организатор, он может взять под контроль «паникёров» и вывести их в безопасность.

Водолей

В какие бы рамки судьба ни ставила Водолея — скорее всего, он за них выйдет. Когда кажется, что вариантов решения нет, Водолей вдруг придумывает что-то, что помогает ему выйти из безвыходной ситуации. Водолей способен импровизировать в разных жизненных обстоятельствах и довольно таки удачно. Отличная фантазия, креативный склад ума и предприимчивость — вот что может спасти жизнь Водолея в экстремальной ситуации.

В крайнем случае Водолей может привлечь своих друзей к решению проблем — как правило он имеет много полезных и нужных знакомств или принадлежит какому-либо коллективу единомышленников, с которым устанавливает теплые и доверительные взаимоотношения.

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