    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия На Харьковщине изъяли 160 тысяч литров спиртовых веществ для производства топлива (видео)
14.10.2021  14:10   Виталий Хиневич

На Харьковщине изъяли 160 тысяч литров спиртовых веществ для производства топлива (видео)

В регионах Украины, граничащих с Россией, продолжаются мероприятия по выявлению незаконного ввоза в Украину вспомогательных веществ для производства горючего.

На Харьковщине выявили 160 тысяч литров спирта
 
 Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины. 
 
Отмечается, что во время санкционированных обысков сотрудники правоохранительных органов изъяли 160 тысяч литров спиртовой жидкости.
 
Также выявили товарно-материальные ценности общей суммой около 7 миллионов гривен. 
 
 
Данные химические вещества доставляются в Украину с территории России, с возможным уклонением от уплаты необходимых платежей. 
 
На данный момент продолжаются следственно-оперативные мероприятия в рамках открытого уголовного производства по статье 212 Криминального кодекса Украины.
 
 
Напомним, импортированный сжиженный газ из России поставляли в Украину и перерабатывали в автомобильный для реализации на АЗС.
 
Источник:   Государственная пограничная служба Украины
 Тэги:  харьков, криминал, топливо
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
14.10 ВИДЕО В реанимациях Харькова вообще нет вакцинированных от ковида, - горсовет 14.10 Криминал и происшествия В Харькове парень украл носки в магазине (видео) 14.10 Медицина Вакцинация от COVID-19: где в Харькове можно привиться от коронавируса
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 