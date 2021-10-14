14.10.2021 14:10 Виталий Хиневич

На Харьковщине изъяли 160 тысяч литров спиртовых веществ для производства топлива (видео)

В регионах Украины, граничащих с Россией, продолжаются мероприятия по выявлению незаконного ввоза в Украину вспомогательных веществ для производства горючего.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что во время санкционированных обысков сотрудники правоохранительных органов изъяли 160 тысяч литров спиртовой жидкости.

Также выявили товарно-материальные ценности общей суммой около 7 миллионов гривен.

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Данные химические вещества доставляются в Украину с территории России, с возможным уклонением от уплаты необходимых платежей.

На данный момент продолжаются следственно-оперативные мероприятия в рамках открытого уголовного производства по статье 212 Криминального кодекса Украины.

Напомним, импортированный сжиженный газ из России поставляли в Украину и перерабатывали в автомобильный для реализации на АЗС.