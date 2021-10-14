14.10.2021 14:29 Ирина Круглова

В Харьковском национальном университете внутренних дел приняли присягу курсанты первокурсники (фото)

Мероприятие провели в День защитника и защитниц Украины, в вузе отметили, 14 октября - символическая и весомая дата, поэтому ежегодно студенты принимают присягу именно в этот день.



Фото: Василий Голосный





С 1 сентября они уже считались студентами этого вуза, но вначале они прошли лагерные сборы и готовились к присяге. Всего в университете присягнули около 700 студентов, это первокурсники четырех факультетов: киберполиции, досудебного расследования, превентивной деятельности и криминальной полиции, сообщает РЕДПОСТ С 1 сентября они уже считались студентами этого вуза, но вначале они прошли лагерные сборы и готовились к присяге.

"Колоссальный запрос общества на доверие к вам, доверие к правоохранительной системе, доверие к полиции. Я уверен, что вы оправдаете это доверие общества. Вы будете стоять на страже закона, вы будете охранять порядок. Вы приехали со всех уголков нашей необъятной родины, нашей Украины. И с сегодняшнего дня вы стали настоящими харьковчанами! Пройдет время, вы разъедетесь из города Харькова, но навсегда у вас в душе будут воспоминания о нашем любимом, прекрасном городе Харькове.

В этот день я хочу пожелать вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и будьте верными присяге", - поздравил курсантов исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов.

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