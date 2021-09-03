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03.09.2021  13:15   

Из бытового в автомобильный: на Харьковщине силовики пресекли переработку и реализацию топлива из РФ

Импортированный сжиженный газ из России поставляли в Украину и перерабатывали в автомобильный, для реализации на АЗС.

Государственная пограничная служба выявила контрафакт
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
 
В ходе проведения оперативных мероприятий в Харькове и области сотрудниками ведомства были изъяты 3,3 миллиона литров контрафактного топлива, газовых смесей и компонентов на общую сумму около 58 миллионов гривен. 
 
"Дельцы поставляли в Украину из Российской Федерации сжиженный газ для бытовых потребностей населения, который потом незаконно перерабатывался на подпольном газоперерабатывающем предприятии в автомобильный газ и реализовывался через сеть АЗС без уплаты надлежащих акцизных платежей", - пояснили в МВД.
 
На данный момент следователи открыли уголовное дело по ч. 1 статьи 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) и ч. 3 статьи 212 (умышленное уклонение от уплаты налогов)  Уголовного кодекса Украины.
 
Напомним, пройти проверку на исправность технического оборудования должны 6 заправочных станций Харькова и области одной из сети. 
 
Источник:   Государственная пограничная служба Украины
 Тэги:  харьков, топливо
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