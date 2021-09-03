03.09.2021 13:33

В 9-й городской поликлинике Харькова завершили ремонт

Окончание ремонта поликлиники, которая обслуживает почти 50 тысяч харьковчан, совпало с 30-летием лечебного заведения.



// РЕДПОСТ

Как сообщил корреспондент РЕДПОСТ, теперь здесь полностью обновлен вестибюль, проведен современный ремонт и освещение, перестроены отделения регистратуры и информации, оборудованы компьютерами места для работников, которые ведут электронную запись и запись на вакцинацию против COVID-19. Кроме того, появились видеостенды с расписанием приёма врачей и другой полезной информацией. А для удобства ожидания для посетителей установлены диваны, для незрячих людей на полу ко всем входам в кабинеты установили специальные предупредительные полосы. Но это внутри, а снаружи отремонтировали вход в поликлинику, установили раздвижную дверную систему, поручни и пандус для подъёма на колясках, ступени покрыли не скользящей плиткой.



Все эти преображения совпали с датой 30-летия 9-ой поликлиники, которая обслуживает почти 50 тысяч харьковчан Индустриального района, в том числе и жителей одного из самых удалённых микрорайонов Горизонт.



Большой спектр медуслуг поликлиники позволяет пройти все необходимые исследования и получить квалифицированную консультацию и лечение в одном учреждение. Сейчас в поликлинике функционируют Центр первичной медико-санитарной помощи, в состав которого входит 3 амбулатории семейной медицины и Консультативно-диагностический центр.



Сегодня сотрудников поликлиники N9 с юбилеем поздравил и.о. мэра Харькова Игорь Терехов и вручил лучшим работникам грамоты Харьковского исполнительного комитета и Благодарности Харьковского городского головы.



«Мне очень понравился сделанный у вас ремонт и хочу сказать, что это только начало, и мы всё это продолжим. А вы, в свою очередь, подсказывайте нам, как усовершенствовать вашу работу, я хочу, чтобы у нас всегда был конструктивный диалог. И безусловно, я хочу поздравить с 30-летним юбилеем и пожелать чтобы последующие 30 лет были ещё лучше. А мы не будем сбавлять темпы», – сказал он.



По словам Игоря Терехова, город будет продолжать наращивать объёмы предоставления медицинских услуг в поликлинических учреждениях, в том числе по предоставлению неотложной помощи.



«Со следующего года у нас в городе будет муниципальная скорая помощь. У неё будет автономный номер и вызовом бригад могут воспользоваться харьковчане, например скорая доставит на приём к семейному врачу, на медпроцедуры или в ургентных случаях больницу. У нас в Харькове должна быть такая медицинская услуга, потому что есть такая потребность», – сказал он.



Муниципальная скорая будет бесплатной при поликлиниках города, в них обустроят специальные отделения. Так в поликлинике N9 уже начались такие работы. Под отделение отведено целое крыло здания на первом этаже с отдельным входом. Сейчас там ведётся ремонт.

Ранее мы писали о проведенном ремонте холла в 18-й поликлинике Харькова.

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