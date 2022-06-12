12.06.2022 11:50 Виталий Хиневич

АЗС в Харьковской области приказали снизить цены на топливо

Принято решение о применении к субъектам хозяйствования административно хозяйственных санкций на общую сумму 290 690 гривен.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ГУ Госпотребслужбы в Харьковской области.

Сообщается, что в первой поливен июня в Харьковской области было выполнено 18 проверок АЗС на соблюдение требований по установлению цен. В 16 случаях были выявлены нарушения.

«Чрезмерное завышение цен в условиях военного положения недопустимо! Благодаря совместным действиям ГУ Госпродслужбы в Харьковской области и Управления стратегических расследований в Харьковской области розничная цена бензина А-92 и А-95 на территории Харькова и области снизилась в среднем на 10 гривен, дизельного топлива на 7 гривен. Наши сотрудники выполняют свою работу и поручения Премьер-министра по поводу проверок цен на горючее даже под вражескими обстрелами, от которых ежедневно страдает регион», – сообщил и.о. начальника ГУ Госпотребслужбы в Харьковской области Александр Овчаренко.

Кроме этого отмечается, что по результатам проведенных мер руководителем Главного управления принято решение о применении к субъектам хозяйствования административно-хозяйственных санкций на общую сумму 290 690 гривен.

Напомним, цены на бензин в Польше поставили антирекорд