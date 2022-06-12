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12.06.2022  11:50   Виталий Хиневич

АЗС в Харьковской области приказали снизить цены на топливо

Принято решение о применении к субъектам хозяйствования административно хозяйственных санкций на общую сумму 290 690 гривен.

АЗС
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ГУ Госпотребслужбы в Харьковской области.
 
Сообщается, что в первой поливен июня в Харьковской области было выполнено 18 проверок АЗС на соблюдение требований по установлению цен. В 16 случаях были выявлены нарушения.
 
«Чрезмерное завышение цен в условиях военного положения недопустимо! Благодаря совместным действиям ГУ Госпродслужбы в Харьковской области и Управления стратегических расследований в Харьковской области розничная цена бензина А-92 и А-95 на территории Харькова и области снизилась в среднем на 10 гривен, дизельного топлива на 7 гривен. Наши сотрудники выполняют свою работу и поручения Премьер-министра по поводу проверок цен на горючее даже под вражескими обстрелами, от которых ежедневно страдает регион», – сообщил и.о. начальника ГУ Госпотребслужбы в Харьковской области Александр Овчаренко.
 
Кроме этого отмечается, что по результатам проведенных мер руководителем Главного управления принято решение о применении к субъектам хозяйствования административно-хозяйственных санкций на общую сумму 290 690 гривен.
 
Напомним, цены на бензин в Польше поставили антирекорд.
 
Источник:   ГУ Госпотребслужбы в Харьковской области
 Тэги:  топливо, харьков
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