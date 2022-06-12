12.06.2022 11:25 Рита Парфенова

Интересные гадания на Троицу: на любовь, удачу, суженого, исполнение желаний

Несмотря на то, что Троица - праздник религиозный, в этот день принято проводить разные гадания.

Дело в том, что церковные и языческие ритуалы настолько плотно переплетены в нашем сознании, что порой, сложно их разделить. К таким древним традициям относятся и гадания на Троицу — на любовь, удачу, суженого, исполнение желаний, передает РЕДПОСТ.

Гадания на на березовых ветках

Березовые ветки имеют для Троицы символическое значение, их берут с собой в церковь, чтобы там освятить, дабы они служили оберегам от разных напастей. Ими украшали дома, а также по ним гадали. Сколько у березы разветвлений на ветки, столько недель девушке ждать сватов. От березы отрывали ветвь, а затем ее изучали, если она гладкая и без изъянов, то такой же будет жизнь того, кто гадает. Когда ветка кривая, тогда это говорит о том, что в жизнь придут изменяя, а хорошими или плохими они будут время покажет.



Березовую ветку несли домой и если она того же дня завянет, значит девушка в этом году замуж не выйдет, а если листочки останутся свежими, то это к скорому сватовству. Если в вазу с водой поставить две березовых веточки и они долго вместе простоят, то это обещает длинную и счастливую совместную жизнь с любимым человеком.



Также можно было узнать о чувствах молодого парня, который понравился. Для этого надо было спрашивать: любит, не любит, обо мне думает или мечтает и при этом отрывать по одному листочку от веточки и на что последний листок выпадет, то и будет.

Гадание на желание

Если ветка от березы легко отломается, то к этому человеку удача сама в руки идет, а если ветвь дерева было тяжело оторвать, то этому человеку при достижении своих целей придется постараться и лишь тогда у него все получиться. Как сообщает издание rsute.ru, также девушки гадали на желание, они подходили к березе, завязывали на ее ветвях шелковую ленту и при этом загадывали желание, а затем следили за тем сколько дней она на дереве провисит, значит через столько дней исполниться желаемое.

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Есть другой ритуал на загадывания желание. На Троицу надо рано встать, привести себя в порядок и сходить в церковь, чтобы помолиться и оттуда принести святой воды. Ее надо налить в стакан и выпить, после этого промолвить слова заклинания: «Сегодня Святая Пятидесятница, да благословит меня божественная Троица, чтобы мое желание исполнилось, на Вас уповаю. Помогите Преподобные, я Вас заклинаю. Да будет так. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь». Обычно после этого можно было приступать к шагам, которые бы приблизили просящего к его мечте и Святая Троица обязательно поможет, только есть одно условие, человек должен быть чист душою и помыслами.

Гадание на суженого и любовь

Было очень популярным гадание на суженого, для этого девушки собирались гурьбой, одевали свои лучшие наряды и брали шелковые ленты только не для себя, а чтобы повязать их на ветвь березы. Что они и делали, а затем собирались вокруг дерева и начинали водить хоровод со словами: «Береза молодая, Берегиня любви зеленая, мы тебя вопрошаем, всю правду узнать желаем, кто из нас скоро свою судьбу повстречает и свою жизнь к лучшему поменяет. Раз, два, три, четыре, пять». После чего девушки останавливались и та, на которую указывала обвязанная лентами березовая ветка вскоре встретит своего суженого.

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Есть хорошее гадание на ромашке. Для этого надо было загадать свое заветное желание, к примеру, хочу выйти замуж за того-то, а затем гадать, отрывая по одному лепестку и при этом приговаривая, сбудется, не сбудется.



Одно из известных гаданий по веткам деревьев, для этого надо сорвать в лесу ветку березы, ели, дуба и рябины. Загадать четыре желания: хочу в скором будущем выйти замуж, хочу найти одну любовь на всю жизнь, хочу разбогатеть, хочу обрести счастье. А затем выбрать вслепую одну из веток и какая ветка достанется, то желание исполнится.

Гадание на здоровье

Нужно сплети венок из полевых цветов и носить на голове целый день. Обязательно в нем зайти в церковь – святить не обязательно, достаточно просто помолиться. Вечером, когда солнце близится к закату, опустить на воду, поставив в серединку горящую свечу. Если свеча сразу погасла, возможны проблемы со здоровьем, ну, а если плывет и долго горит, все будет замечательно.