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11.06.2022  14:35   Рита Парфенова

Троица 2022: почему и как украшают дом растениями

На праздник Троицы у наших предков существовала традиция маить (украшать) дома зелеными растениями. Во многих регионах Украины она дошла до наших дней.

Троица 2022: почему принято украшать дом растениями

12 июня 2022 года христиане восточного и западного обряда празднуют Пятидесятницу или Троицу. В этот день принято украшать дом, двор перед ним и каждую комнату разной зеленью, которая своим ароматом отпугивает заблудшие души, передает РЕДПОСТ со ссылкой на ТСН.

Дома, ворота и даже заборы на Троицу украшают всевозможными травами. Обычно используют: мелиссу, мяту, васильки, аир, чабрец и т.д. Их принято собирать накануне, чтобы утром занести в церковь на богослужение и освятить. Затем эти травы высушивают и держат в доме как оберег.

Из деревьев для украшения дома подходят веточки: клена, дуба, липы, березы. А вот иву и осину использовать нельзя. Осиной нельзя украшать дом потому, что именно на этом дереве, по легенде, повесился Иуда. Иву не ломают из-за того, что она уже отдавала свои веточки на Вербное воскресенье.

Источник:   ТСН
 Тэги:  троица, праздник
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