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11.06.2022  14:34   Дмитрий Колоней

Мы не можем гарантировать, что не будет обстрела - Игорь Терехов.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.


Мы не можем гарантировать, что не будет обстрела - Игорь Терехов.
Как сообщает РЕДПОСТ, Харьковский городской голова Игорь Терехов дал интервью изданию «Страна.ua», в от котором отметил, что каждый харьковчанин должен сам принять для себя решение - возвращаться в Харьков или нет.
 
При этом он обратил внимание на то, что если человек вернулся в Харьков, то ему подставят плечо и помогут, но фактор риска никто не отменял.
 
Также предприниматели должны принять решение, возобновлять ли свой бизнес - работу ресторанов, кафе, салонов красоты, производств.
 
 
«Мы не можем гарантировать, что в один момент не будет обстрела», - отметил Игорь Терехов.
 
В то же время он добавил, что часть общественных заведений в городе уже работает.
 
Источник:   Страна.ua
 Тэги:  игорь терехов, возвращение, харьков
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