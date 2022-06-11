11.06.2022 14:34 Дмитрий Колоней

Мы не можем гарантировать, что не будет обстрела - Игорь Терехов.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.



Мы не можем гарантировать, что не будет обстрела - Игорь Терехов.



Как сообщает РЕДПОСТ , Харьковский городской голова Игорь Терехов дал интервью изданию «Страна.ua», в от котором отметил, что каждый харьковчанин должен сам принять для себя решение - возвращаться в Харьков или нет.

При этом он обратил внимание на то, что если человек вернулся в Харьков, то ему подставят плечо и помогут, но фактор риска никто не отменял.

Также предприниматели должны принять решение, возобновлять ли свой бизнес - работу ресторанов, кафе, салонов красоты, производств.

«Мы не можем гарантировать, что в один момент не будет обстрела», - отметил Игорь Терехов.

В то же время он добавил, что часть общественных заведений в городе уже работает.